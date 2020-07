Ovo je najlepša plaža u Evropi za 2020. godinu: Istinski raj na zemlji! (FOTO)

View this post on Instagram

🇬🇧 Kleftiko with some of the clearest water you’ll ever see // 🇮🇹 Kleftiko con l'acqua più chiara che tu abbia mai visto • Tag you travel buddy 🌍🌍 ••••• milostravel.com ••••• ___________________________________________ #milos #milosisland #milostravelcom #milosgreece #μηλος #milosislandofcolors #greece #grecia #isolegreche #cicladi #cyclades #lovemilos #kleftiko #kleftikobeach // from @blake__bowman