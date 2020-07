Uhvatila je muža da se dopisuje sa koleginicom: Da li je flertovanje preko poruka prevara ili ne?

Sumnja u partnerovo neverstvo je najčešći razlog koji može da unese nemir u živote, da udalji partnere i izazove osećaj nesigurnosti.

Jedna žena je na britanskom forumu Mumsnet otkrila da je 'uhvatila' muža kako flertuje sa koleginicom putem poruka, da bi ubrzo saznala da on to stalno čini na poslu.

Anonimna žena iz Velike Britanije je priznala da se poruka njegove koleginice 'pojavila' na telefonu njenog supruga nakon što ga je koristila, uz njegovu dozvolu, kako bi obavila nešto za sina.

Objasnila je kako poruke nisu seksualne prirode, već isključivo zvuče kao flert.

Ona je dodala kako joj je suprug, koji joj je takođe priznao da „flertuje“ na poslu, rekao da „žali zbog toga“ ali ujedno tvrdi da je „lepo dobiti pažnju“ drugih.

Ona se trudi da mu oprosti zbog 'varanja', iako on svoje postupke ne ocenjuje kao prevaru.

Korisnici internet foruma su joj napisali da poruke ukazuju na neverstvo, a neki su je podsetili da sigurno njen muž ne bi bio srećan ako bi ona isto to radila.

- Prošao sam kroz slično. Oprostiš, a onda se ponovo događa...Zbog nepoštovanja i laganja na kraju sam izgubio poverenje.

- Ako to ponovo učini, bilo da vara ili ne, to znači da vas ne poštuje. Morate da odlučite da li možete da živite sa tim ili ne.

- To je prevara ili preteča toga. Kada budete prolazili kroz neku težu situaciju u budućnosti, on će to da učini - komentarisali su korisnici foruma Mumsnet.