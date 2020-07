Samo za čitaoce portala Pink.rs: Najpoznatiji srpski avanturista otkriva lepote Deliblatske peščare - OVO nikako ne smete da propustite (FOTO)

Aleksandar Tašić, na Instagramu poznatiji kao Putriota, za naše čitaoce piše o svojim putovanjima. Zbog pandemije virusa COVID-19 počinjemo sa destinacijama iz Srbije.

Putriota je iza sebe ostavio čak 40 zemalja, na 1.000 gradova, a svoje pratioce na Instagramu uči kako da putuju za male pare. Ovog puta je za čitaoce našeg portala opisao svoje iskustvo iz Deliblatske peščare:

Nedaleko od Beograda smestio se specijalni rezervat prirode kao takav jedinstven u Evropi. Deliblatska peščara. Uvek je u meni budila neku misteriju, osrtvo okruženo putevima, kućama i ljudima, ekosistem za sebe, odsečen od svega. Republika prirode. Zagrebao sam po površini onoga što rezervat nudi. Delim sa vama iskustvo i fotografije. Ideju za jednodnevni izlet.

Za doručak i večeru konzumirali smo Pančevo, bilo je jako ukusno. Veče kraj Tamiša opušta umorna stopala i čula. No, da ipak krenemo od jutra koje je već po pravilu započelo – u podne. Nakon ukusnih prženica zaputismo se po najjačem suncu da se po stepskim poljima pržimo. Lagana vožnja kraj šarmantnih drvoreda kakve samo Vojvodina ima, mnogobrojnih farmi čiji mirisi podsećaju na raspuste, taze izgrađenih vetroparkova gde nastaju fenomenalne fotografije. Barem u teoriji. Nisu mi dali da se zaustavimo kraj njih jer znaju da će pozeraj potrajati. Stižemo do jezera Kraljevac, oaza za koju malo ko zna, te se retko o njoj govori. Selo Deliblato ima sve manje stanovnika a sve veću želju da svoje prirodne lepote sa nekim podeli. Tu je istorija, tu je priroda, kamen i cigle koje broje stotine godina. Vodena paprat, plutajuća ostrva, ali i višnja u čokoladi za pecaroše – umbra krameri, jako retka vrsta ribe. Upoznati su, svaki delić obale kojem smo mogli pristupiti bio je ispunjen štapovima, ribarskim mrežama, šatorima i hladnim napicima. Žudeli smo za vodom i klupom u hladu sa pogledom na kupače. Da sedimo i razmišljamo zbog čega mi nismo poneli kupaće gaće i roze flamingosa. Nakon maštanja, obišli smo dve zaista lepe crkve, park i drveni vidikovac na brdu kraj jezera. Ima ovde materijala za nekih dva sata uživanja. Plus kupanje.

Put od Deliblata do sela Šušara u čijoj smo blizini parkirali auto satkan je od predivnog koridora kroz gusto rastinje i rupa u asfaltu, tako da nisam najsigurniji da li da vam ga preporučim ili pak dam savet za vožnju preko Alibunara. Jedno se mora žrtvovati. Mi smo našeg četvorotočkaša. Tražeći parking nakon slaloma između kratera na putu, na mestu gde se ukrštaju polja suncokreta i kukuruza, upadosmo u blato. Jedva izvukosmo isplanirano popodne. Ne, nemojte molim vas pokušavati blatnjave bare savladati ukoliko niste traktorista. Ako ništa, srećni smo što smo blatnjavi obilazili peščaru, koja je svoje resurse sa nama podelila. Deli blato. Elem, auto možete parkirati kod sela Šušara kada skrenete sa asflatnog puta desno, na tom potezu, između Šušare i Izbišta kada skrenete ka brdima, ili sa totalno druge strane u mestu Grebenac. Preporučujem da koristite google mape zbog orijentacije.

More je pre više hiljada godina izvajalo peščane dine na svome dnu, ali je ubrzo pobeglo sa ovih prostora ostavivši mnogo toga za sobom. Dine su danas zelena brda savršenih linija, gde vrlo često tragamo za patuljcima, čarobnjacima, hobitima ili pak samo za nekoliko sati sopstvenog mira. Malo šta može odmoriti misli užurbanog života kao što to ume priroda. Njom smo bogati. Zagajičkim brdima možete šetati satima, uživati u lavirintu ovog fenomena, ležati na travi, napraviti piknik. Kada ste poslednji put napravili piknik ispod nekog drveta? Obavezno ponesite hranu i dosta vode jer ih nemate gde kupiti. Ukoliko imate sreće da ih sretnete, tu su samo: orao krstaš, tekunica, jelen, srna, ovce i vi. Visina samih brda ne prelazi 300 metara tako da uspon nije previše naporan čak i za avanturiste početnike.

SUMARUM:

Napravite fotku sa vetrenjačama, kupajte se u jezeru, posmatrajte pučinu, obiđite crkve u selu Deliblato, uživajte u šetnji i pikniku na Zagajičkim brdima, ponesite dosta vode, pijte dosta vode, svo smeće ponesite sa sobom. Sva pitanja u vezi lokacija, saveta i slično mi možete postaviti na instagram profilu. Obavezno mi javite svoje utiske iz peščare! Do sledeće avanture.