OPASNE SU ZA PLIVAČE! Neobično veliki broj meduza na severoistoku SAD - Neke od njih imaju pipke DUŽE 100 METARA (FOTO)

Neke plaže na severoistoku SAD ovog vikenda ne strepe više samo od kovida, već moraju i da se suprotstave nepoželjnom posetiocu: meduzi lavovska griva.

Ove meduze, koje mogu dostići veličinu prečnika četiri metra sa pipcima dužine preko sto metara, primećene su od Mejna do Masačusetsa, javlja CNN.

"One koje ovde viđamo verovatno nisu mnogo veće od recimo tanjira", kaže Stiv Spina, zaposlen u Akvarijumu Nju Ingland, dodajući da je to "dovoljno veliko."

Officials in the northeastern US are warning residents and visitors to be on the lookout for Lion's Mane jellyfish, which can reach sizes of four feet in diameter with tentacles over a hundred feet long. https://t.co/g17Ibl4r04 — CNN (@CNN) 05. јул 2020.

Zbog svoje veličine, meduze lavovska griva posebno su opasne za plivače. Njihovi dugi pipci mogu opeći svakoga ko nije na oprezu jer izgleda kao da je udaljena nekoliko metara.

Lion's mane jellyfish! It still boggles my mind that I have not only finally had a chance to see this species up close but, I now get to see them on a daily basis. Depending on the region, this species can grow up to 20 inches wide or all the way up to nearly 7 feet wide! pic.twitter.com/5fKINxahrt — Dr. Wildlife 💚 (@DrWildlife) 30. јун 2020.

Zvaničnici u tom području upozoravaju stanovnike i posetioce da budu oprezni i da ostanu na bezbednom.

In wholly unrelated news, idk why Massachusetts is only now freaking out about lion’s mane jellyfish on North Shore beaches because I definitely found one on a beach in Gloucester like 2 years ago 🤷🏻 just don’t fuggin’ touch them and ur good 2 go pic.twitter.com/ofyL1UynwQ — The Kneehilist (@TheKneehilist) 04. јул 2020.

Meduze se često pojavljuju u dubokim vodama severnog Atlantika u kasno proleće i početkom leta. Ali ove godine su došle kasnije i to u značajnijem broju nego ranije, najverovatnije usled globalnog zagrevanja.