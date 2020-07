Ove 4 greške žene često prave u krevetu, a neretko su NESVESNE

Ove greške čine čak i one najsamouverenije žene.

Čekate da budete raspoložene za seks - Ako to čekate, verovatno nećete često imati seks. To je zato što većina žena ne oseća požudu dok ih nešto ne podstakne na to – poljupci, dodiri…

„Čak i ako osećate da niste dovoljno spremni za sam čin, niste dovoljno vlažni, to ne znači da niste uzbuđeni. U ovakvim slučajevima mogu pomoći lubrikanti tokom predigre“, ispričala je psihijatar Madelin Kastelano za WebMD.

Partnerove potrebe su vam ispred vaših - Preusmeravanje cele svoje energije u zadovoljavanje partnera neće vas učiniti boljim ljubavnikom, već samo manje srećnim. To može biti loše po oboje.

Za partnerov problem uvek krivite sebe - I muškarci nekad jednostavno ne mogu, ne žele, nisu raspoloženi, u depresiji su ili ne mogu postići erekciju.

Iscrpljenost, stres i depresija mogu značajno uticati na muški libido, jednako kao i na žensku želju. Muškarci takođe imaju period oporavka nakon orgazma, koji se s godinama produžuje.

Opterećeni ste izgledom vašeg tela - Činjenica je da većinu muškaraca uopšte ne zanima kakve gaćice i grudnjak nosite, imate li salo oko struka… Oni žele seks sa svojom partnerkom i to je to Opustite se i uživajte. Vaše mišljenje o svom telu šteti samo vama.