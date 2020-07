Neverovatne stvari se događaju kada prestanete da tražite ljubav

Da li možete da se setite tog blaženog perioda u svom životu kada niste tražili svog idealnog partnera?

Možda je to bilo toliko davno da se i ne sećate svoje sreće u tom dobu. Umesto da vas ovom prilikom savetujemo kako da pronađete gospodina Savršenog, zamolićemo vas da se fokusirate na nešto drugo. Na vas same. Jer kada aktivno prestanete da tražite ljubav svog života, kosmos se zaokrene u sasvim novom pravcu, i vaš život više nije sumoran i tužan kao što je do tad bio. Neverovatne stvari se tada dešavaju, a mi ćemo ovom prilikom navesti samo neke:

NAUČITE DA CENITE SEBE I ČINJENICU DA STE ZAPRAVO FANTASTIČNI

Uopšteno gledano, većina ljudi se plaši da bude sama. Da stvar bude još gora, oni koji su u vezi zapravo se više boje da ostanu sami, od onih koji jesu sami. Čega se plaše? Plaše se da će ostati nasamo sa svojim mislima i osećanjima, i da će morati da se suoče sa njima. Veliki broj žena je baš u tom pogledu spremniji da se zadovolji i nečim što smatra ne tako dobrim po nju, samo da ne bude sama. Strah od samoće je mnogo gori od straha da bi neko mogao da ih učini nesrećnima u životu.

SHVATITE DA STE VI GLAVNI AKTER U SVOM ŽIVOTU

Ako ste u konstantnoj potrazi za ljubavlju svog života, previđate jednu bitnu stvar, a to je da ste zapravo vi važni. Svu vašu energiju usmeravate ka toj jednoj imaginarnoj osobi, umesto da se fokusirate na sebe i svoja dostugnuća. Kada posle stotinu pokušaja pronađete nekog koga smatrate idealnim, stvar postaje još gora jer pokušavate vi da postanete dobar materijal za devojku. U slučajevima kada ne jurite bezglavo za suprotnim polom, automatski ste fokusirani na sebe i postajete, bili svesni toga ili ne, privlačnija osoba muškom polu.

VAŠE VEZE SA DRUGIM LJUDIMA U VAŠEM ŽIVOTU POSTANU JAČE

Verovatno niste ni svesni toga koliko ste u stanju da zanemarite prijatelje i porodicu dok jurite za vašim princom na belom konju. Malo je onih koji znaju da naprave balans u životu i posvete dovoljno vremena svim stranama, ali ako niste preokupirani besciljnom potragom, mnogo ste više spremniji na druženje sa drugima i razumevanje njihovih potreba.

SHVATATE PRAVO ZNAČENJE REČI ROMANTIKA

U potrazi za partnerom verovatno ste tu i tamo bili u situaciji da snizite kriterijume samo da biste ostvarili svoj cilj. Ako je "biti u vezi" vaš jedini cilj, vrlo je moguće da ste zanemarili faktor romantike koji je važan za svaki skladan odnos. Period u kom ste sami će vam zapravo pružiti priliku da shvatite kakvog muškarca kraj sebe želite. Samim tim, kada budete hteli vezu sa nekim, znaćete da li je ta osoba za vas ili ne, upoređujući njegove kvalitete sa onim što ste sebi zacrtali.

LJUBAV ZAPRAVO PRONAĐE VAS

Deluje kao nemoguće, ali zaista je tako. Kada prestanete da jurite za njom, ljubav zakuca na vaša vrata. Gde god da ste se skrili, ona će vas pronaći. Kada prestanete da budete opsednuti pojmom gdin Savršeni, on će se pojaviti pred vama u obliku vašeg starog školskog druga, mladića koji vam dostavlja picu, ljubaznog prodavca u sportskoj radnji. Imajte na umu da muškarci mogu poput radara da "namirišu" očajnu ženu željnu veze. Zato nastojte da budete daleko od nje.