Saveti profesionalnih kuvara upućeni savremenim domaćicama

Koliko god iskusna bila, svaka savremena žena zna da ceni savet profesionalca.

U tom pogledu, bilo da se kuvanjem bavite svakodnevno ili povremeno, obratili smo se profesionalnim kuvarima za savete koje bi mogli da upute savremenim domaćicama. Cilj je da vam omogućimo da savladate jednostavne korake koje njih čine tako – profesionalnim.

NIKAD NE ISPROBAVAJTE NOVI RECEPT KADA VAM GOSTI DOLAZE NA VEČERU

Postoji vreme i mesto za isprobavanje novih recepata i bavljenje sa komplikovanim sastojcima, ali večera na koju ste pozvali vama drage goste, svakako nije ni jedno od to dvoje. Pred novim receptom osećaćete se nesigurno i to će se sigurno odraziti na kvalitet vašeg učinka. Osim toga, otežavajuća okolnost je i to što treba da spremite hranu za više osoba nego što ste navikli. Zato izbegavajte da posežete za novim receptima u ovakvim situacijama.

PROBAJTE JELO U TOKU PRAVLJENJA

Nema poente spremati nešto satima i na kraju biti razočaran učinkom. S toga je preporuka profesionalnih kuvara da u toku pripreme jela probate ono što spremate. Na taj način ćete shvatiti da li vam nedostaje neki sastojak ili ste sa nekima od njih preterali.

POGREŠNO PRIPREMATE PASTU

Pomislićete koliko teško može da bude, pripremiti pastu sa sosom. Međutim, nije teško, ali ako ne pratite ove jednostavne korake propuštate onaj najbolji deo priče. Na šporetu bi trebalo da budu dve posude. Jedna u kojoj se kuva testo i druga u kojoj pripremate sos. Kada je pasta skuvana do al dente efekta, potrebno je da je prebacite u posudu sa sosom (direktno bez ispiranja pod mlazom vode). Potom mešavini dodajte malo vode u kojoj ste kuvali testo, što će omogućiti sosu da se zalepi za testeninu.

NE SOLITE ŠNICLE KAO ŠTO BI TREBALO

Većina hrane tokom kuvanja biva uništena pregrštom soli. Međutim, sa šniclama je drugačije. One zahtevaju prisustvo veće količine soli pre nego što će se naći u loncu za spremanje ili na roštilju. Ovakvi komadi mesa su vrlo nabijeni i protkani snažnim vlaknima, što znači da so ne prodire u unutrašnje delove, već se većinom zadržava na površini.

PROČITAJTE RECEPT DO KRAJA PRE NEGO ŠTO ZAPOČNETE SA PRIPREMOM JELA

Mada deluje logično, dešava se u dobrom delu slučajeva da naša pretpostavka da znamo kako treba sprovesti jelo do kraja utiče na to da nismo recept ni pročitali do zadnje rečenice. To ne bi bilo toliko ni loše da negde na pola puta ne shvatite da vam nedostaje jaja, brašna, mleka ili nekih drugih sastojaka, zbog kojih morate ići u radnju, ostavljajući ono što ste započeli na sred kuhinjskog pulta.

NE KORISTITE DOVOLJNO PREDNOSTI LIMUNA

Verovatno ste i sami u dilemi za čim posegnuti kada u kući nemate dovoljnu količinu soli. Odgovor je jednostavan – za limunom. Nakoliko kapi ovog voća može u velikoj meri da razdrma stvari u lepšem i zdravijem pravcu.