Zašto su čisti krvni sudovi najvažnija stvar tokom korona virusa: Lek koji morate da pijete ovih dana!

Izvor: Still, Foto: Pixabay.com | |

Neka vam psihičko i fizičko zdravlje bude broj jedan

Naučnici su istraživali zašto deca tako dobro podnose korona virus i došli su do zaključka da oni imaju čiste krvne sudove, te zbog toga ne dolazi do komplikacija usled virusa. Takođe, deca imaju jak imunitet pa su i otpornija. Zbog toga, donosimo vam recept za čišćenje krvnih sudova i jačanje imuniteta. Da biste ga pripremili trebaće vam:

4 limuna

mali komadić đumbira

2 litra vode

5 čenova belog luka

2 kapike livadskog meda.

Priprema: Pažljivo i dobro operite limun, prelijte ga ključalom vodom kako biste sa njega uklonili nečistoće. Zatim limun sitno iseckajte. Đumbir i beli luk očistite, pa sameljite u blenderu. Limun, đumbir i beli luk stavite u veliku teglu. Vodu prokuvajte pa ostavite da se ohladi do 60 stepeni. Sipajte je u teglu sa ostalim sastojcima. Nakon dva sata, dodajte i med. Nakon ovog lek je spreman za upotrebu. Upotreba: Koristite lek svakod dana na prazan stomak. Pijte po 100 ml ujutru i uveče. Period lečenja je 3 nedelje, zatim se nedelju dana pravi pauza i lek se uzima još 4 nedelje, samo ujutru ili uveče. Osetićete rezultate nakon 10 do 14 dana. Proizvod čuvajte u frižideru, a pre upotrebe zagrejte na pari tečnost. Savet plus: krećite se. Zdravlje zavisi od kretanja. Šetajte, trčite, plivajte.