Potvrdili privatni detektivi: Ovo su četiri sigurna znaka koja pokazuju da vas partner vara!

Ponekad vas osećaj ne vara, a ovi signali daće vam potvrdu da li vam je partner neveran

Bilo da ste u braku ili ozbiljnoj vezi, ono što je ključno za uspeh vašeg odnosa sa partnerom jeste da se on temelji na uzajamnom poverenju i toleranciji. Naravno, kako bi to poverenje zaista postojalo i vi i vaš partner treba da ga zaslužite. Međutim, u nekim situacijama, ponašanje druge strane postane sumnjivo i odmah se javlja i pretpostavka da vas partner vara. Interesantan je podatak da je većina onih, koji su se obratili privatnom detektivu zbog ovakvih sumnji, zapravo bila u pravu, pa se može zaključiti da čak postoji i prototip ponašanja koji upućuje na to da je partner neveran. Upravo o tome ovde i pričamo – saznajte koja su četiri pouzdana znaka da vas partner vara i to iz ugla privatnih detektviva.

Mnogo više vodi računa o svom izgledu

Naravno da je pohvalno ukoliko vaš supružnik ili dečko/devojka vodi računa o svom izgledu, načinu oblačenja i slično, međutim ako primetite naglu i iznenadnu promenu u ovom smislu, velika je mogućnost da ona nije slučajna već da je, naprotiv, motivisana nekom drugom osobom.

Ako vaš partner odjednom provodi sate ispred ogledala, kompletno promeni svoj način oblačenja, sve češće ima obaveze van kuće i van radnog vremena, koje ranije nikad nije imao i za koje sad smišlja različitita obrazloženja, vrlo je moguće da vam je neveran.

Burno reaguje ako koristite njegov telefon

Naravno da ne treda ugrožavati bilo čiju privatnost, pa tako nije pristojno čačkati ni po telefonu ili računaru partnera, čitati njegove/njene poruke, ali ukoliko ste samo, na primer, poželeli da se poslužite njegovim mobilnim kako biste obavili razgovor, a on odmah odreaguje histerično, otimajući svoj telefon iz vaših ruku, onda možda imate razloga za sumnju. Dakle, ukoliko je ranije vaš odnos bio pun poverenja i bez ozbiljnijih trzavica, a onda se vaš partner odjednom ponaša tako što je vama strogo zabranjen prisup svim njegovim ličnim stvarima, u praksi se pokazalo da je takvo ponašanje uglavnom način prikrivanja neverstva.

Vaša pitanja uvijek tumači kao provokaciju

Još jedan vrlo pouzdan znak da je partner neveran jeste kada svako vaše pitanje tumači kao unapred smišljenu provokaciju. Na primer, ako ga pitate kako mu je bilo na poslu, a ukoliko je zaista zgrešio, onda će on ovo sasvim obično pitanje tumačiti kao optužbu. Ili, kad god mu zazvoni telefon, neće pred vama odgovoriti na poziv, a ako ga kasnije slučajno pitate ko ga je zvao, umesto odgovora dobićete ljutnju što ga preslišavate bez potrebe i elaborat o tome da ste nepopravljivo ljubomorni.

U svakom slučaju, ovakvo ponašanje je vrlo tipično kada je partner neveran, jer on tako, zapravo, verbalnim napadom na vas pokušava da ublaži krivicu koju osjeća. Prema onoj straoj – napad je najbolja odbrana...

Nema potrebu da sa vama provodi vreme

I, na kraju, ukoliko ste ranije sa partnerom praktikovali zajednički odlazak u bioskop, šetnju, na večeru, a sada on vidno izbegava da na ovaj način provodi vreme sa vama, onda je to definitivno sumnjivo ponašanje koje može biti pokazatelj da su se njegova osećanja promenila ili da se viđa sa nekim drugim iza vaših leđa. Takođe, ako je ranije voleo da provodi vreme kod kuće posle posla, a sada smišlja izgovore samo da izađe iz kuće bez vas, to je još jedan dodatni signal da vam je verovatno neveran. U svakom slučaju, ukoliko ste prepoznali ponašanje vašeg partnera u rečenicama gore – proverite i budite sasvim sigurni da je to u pitanju, pre nego što mu se konftontirate.