Zapamtite: Ovo su 6 efikasnih načina da sprečite nadutost tokom putovanja!

Ne dopustite nadutosti da pokvari vaše putovanje, bilo da je duže ili kraće.

Skoro svi smo upoznati sa letnjim putovanjima praćenim onim osećajem oticanja i nadimanja, koje se javi nakon završetka dugog leta, putovanja ili dolaska u novu vremensku zonu, ali se nadimanje takođe može javiti i posle par sati puta automobilom ili posle kraćeg putovanja kada ni ne sanjate da Vas nešto tako može zadesiti. Nadutost se nekad nastavlja i nakon nekoliko dana boravka n aletovanju, čini da se osećate neprijatno, i ometa vaš dugo željeni odmor. Odlazak u novu sredinu, i konzumiranje novih namirnica šokira vaše telo, i izaziva nadimanje kao posledičnu reakciju. Postoji nekoliko mera predostrožnosti koje možete preduzeti kako bi sprečili ovu nelagodnost, i uživali u potpunosti u letnjim čarima na odmoru.

1. Nastavite da se krećete.

Možda mislite da je razlog zbog kojeg se nadimate tokom leta avionom ili vožnje autobusom/kolima,različit vazdušni pritisak ili promena nadmorske visine? Gastroenterolozi ističu da, iako nekada i ovi faktori mogu uticati na nadimanje, pravi krivac je nedostatak kretanja ili fizičke aktivnosti u dovoljnoj meri, naročito za vreme dugih putovanja. Preporuka da ustanete i šetate svaka dva sata, pogotovo na dužim putovanjima. Ovo će pomoći aktiviranju vašeg sistema za varenje.

2. Ostanite hidrirani.

Dehidratacija je još jedan razlog zbog koga se osećate nadutim dok putujete. Nepostojanje dovoljne vlažnosti vazduha u prevoznim sredstvima može brzo izvući tečnost iz tela, a to može izazvati nadutost. To je razlog i zašto se vaša koža može početi sušiti. Najbolji način da se to popravi je puno vode. Izbegavajte pića koji mogu da vas dehidriraju (kafa ili alkohol), i držite se striktno vode. Možda ćete češće ići do toaleta, ali to će vam pružiti i više mogućnosti da se krećete.

3. Izbegavajte zaslađivače i žvake bez šećera.

Mnogi ljudi koriste žvake na putovanjima kako bi sprečili zapušenje ušiju pri većim nadmorskim visinama. Ako ste ljubitelj ovog trika, važno je da se ne odlučite za bilo kakve sorte žvakaćih guma bez šećera, jer one sadrže veštačke zaslađivače koji se ne apsorbuju. Bakterije u vašem stomaku onda pokušavaju da ih rastvore, i to uzrokuje pojavu gasova. Pored toga, žvakanje bilo koje vrste žvakaćih guma uzrokuje gutanje više vazduha, što takođe izaziva nadutost i gasove.

4. Ne prejedajte se samo zato što ste na odmoru.

Vaše telo ne zna da ste na odmoru, već će reagovati na isti način na ono što jedete, kao da ste kod kuće. Iako većina ljudi ima običaj da jede visoko masnu hranu, sa puno soli, na putovanju, ona se ipak ne troši toliko brzo koliko bi vi hteli. To ne znači da ne biste trebali uživati u lokalnim poslasticama, samo nemojte trošiti želudačni prostor na prejedanje. Jedite hranu bogatu vlaknima kad god možete.

5. Konzumirajte zdrave grickalice.

Čest boravak na odmoru bez kuhinje je često glavni razlog zašto je ljudi na putovanjima jedu brzu i kaloričnu hranu. Probajte čim stignete na odgovarajuću destinaciju da se opremite u lokalnom supermarketu- grčkim jogurtom, povrćem, voćem, semenkama i drugim hranljivim sastojcima od kojih možete spremiti zdrave grickalice. Osim što ćete se lepše i lakše osećati, sprečićete nadutost i trošenje novca na razne vrste testa i gazirana pića, na primer.

Autor: promo