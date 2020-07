Najzad saznajte: Koji su vitamini i minerali odgovorni za lepotu vaše kože?

Šta je ključno za lepotu i zdravlje vaše kože, i kako joj možete pomoći da bude što lepša i zdravija saznajte na pravom mestu.

Vitamini i minerali su itekako potrebni za naše ukupno zdravlje, ali i našu lepotu: kosu, kožu, nokte. Nega kože je posebno važna, i za zdravu i lepu kožu prisustvo optimalne količina vitamina je od suštinskog značaja. I pored dodatne nege i održavanja, koža može biti savršena tek kada imamo dovoljne nivoe određenih vitamina. Dok su razne kreme i losioni za lice naizgled ključni za očuvanje izgleda kože, kako izgleda naša koža više utiče ono što stavljamo u naše telo, a ne samo na površinu kože. Najbolje što možete uraditi da vaša koža bude najbliže savršenstvu je da uključite uzimanje sledećih vitamina i minerala:

Vitamin A

Ako imate tamne mrlje koje je potrebno popraviti, vitamin A je rešenje za vas. Ključni derivati u vitaminu A poznati su kao retinoidi, za koje je poznato da podstiču proizvodnju kolagena, smanjuju bore i brzinu starenja ćelija. Ovaj vitamin je jako važan za postizanje glatke i ravnomerno tonirane kože. Možete koristiti kreme bogate retinoidima, uzimati tablete sa vitaminom A ili povećati unos hrane bogatih vitaminom A, poput slatkog krompira, povrća zelene boje i dinje, da biste počeli da uživate u lepoti i svežini svoje kože.

Vitamin B3

Ovaj vitamin pomaže u funkcionisanju enzima u vašem telu i odličan je za kožu, jer se pokazalo da smanjuje crvenilo, povećava hidrataciju i povećava proizvodnju ceramida i masnih kiselina u vašoj koži. Osim toga, takođe je dokazano da pomaže u čiščenju kože od raznih nečistoća, a naročito akni. Ako želite da povećate količinu vitamina B3 u ishrani, konzumirajte hranu kao što su piletina,tunjevina i pečurke.

Vitamin C

Pored toga što igra ključnu ulogu u procesu protiv starenja kože, smanjujući bore i umoran izgled kože, vitamin C takođe štiti vašu kožu od toksina i slobodnih radikala. Plus, pomaže u smanjenju raznih upala i prevenira infekcije kože. Hrana bogata vitaminom C je, između ostalog, crvena paprika,pomorandža, grejpfrut i jagode.

Vitamin E

Poznat kao antioksidans koji popravlja i štiti vašu kožu, vitamin E je naročito od pomoći u smanjenju štete od sunca na vašem licu. Vaše telo ne proizvodi vitamin E samostalno, tako da je uzimanje dodatka i dodavanje u vašu ishranu ključno. Neke namirnice sa visokim sadržajem vitamina E su tofusir, spanać, orasi i avokado.

Cink

Cink radi na popravci oštećenog kožnog tkiva, a takođe pomaže u smanjenju akni, uz dodatno ublažavanje upala i ožiljaka na koži. Cink takođe vrši stabilizaciju količine ulja koja se prirodno nalaze u našoj koži. Stručnjaci kažu da je pojava nekih vrsta akni (bubuljica) uzrokovana zbog nedostatka cinka u vašoj ishrani, tako da će cink pomoći u dubinskom čišćenju vaše kože. Hrana sa viskoim sadržajem cinka uključuje plodove mora, govedinu, spanać i pasulj.

Biotin (Vitamin B7 ili H vitamin)

Za sjajnu kožu (i bonus pogodnost za bolju kosu i nokte), biotin je vitamin koji izuzetno treba uzeti u obzir. Biotin će vam pomoći vam da popravite suvu, iritiranu kožu regulacijom metabolizma masnih kiselina. Kada je u pitanju sjaj i svežina koža, prisustvo dovoljne količine ovog vitamina značajno pravi razliku. Važno je napomenuti da će apsorpciju bio tina u organizmu pospešiti kompleks vitamina B plus vitamin C, a otežati kafa, alkohol i antibiotici. Pored suplemenata koji sadrže biotin, namirnice koje ga takođe sadrže su zelena salata, badem i orah.

Autor: promo