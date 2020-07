Zašto ne bi trebalo da pijete kafu na prazan stomak?

Da li je i vaš jutarnji ritual šoljica kafe pre doručka?

Istina, teško je odoleti tom opojnom mirisu koji vas mami kada skuvate šoljicu svoje omiljene kafe. Međutim, konsultujući nutricioniste, otkrili smo da oni imaju nepokolebljiv stav po pitanju kafe pre doručka.

ZAŠTO NE BI TREBALO PITI KAFU ČIM USTANETE?

Postoji nekoliko razloga zbog kojih je kafa loša po ženski rod, rano ujutru. Jedan od njih je povećanje kortizola, hormona koji negativno deluje na ovulaciju, telesnu težinu i ravnotežu hormona. Ovaj tzv hormon stresa, pomaže da se reguliše energija i drži vas budnima. Kada popijete kafu ujutro, kada je kortizol inače visok, utičete na proizvodnju hormona i pomerate ciklus u toku dana. To dalje dovodi do proizvodnje kortizola u telu i kada vam on nije potreban, npr uveče kada želite da zaspite.Kortizol je neohodan za opšte zdravlje ljudi. Međutim, kada ste konstantno pod stresom vaše telo proizvodi kortizol kontinuirano, što može dovesti do povećanja šećera u krvi, što dovodi do stvaranja hormona insulina, a na samom kraju do insulinske rezistencije. Višak kortizola može dovesti do efekta prekomerne težine, problema sa spavanjem kao i pada imunog sistema.

ZAŠTO NE BI TREBALO PITI KAFU PRE DORUČKA?

Ispijanje kafe pre doručka može dovesti sa problema sa zdravljem creva. Kafa utiče na mikrobiom creva i podstiče proizvdnju kiseline u stomaku. Ako ste skloni tome da imate problema sa kiselinom, trebalo bi da obratite pažnju na to da li se simptomi pogoršavaju kada pijete kafu, naročito pre jela. Osim toga, hladnija kafa u odnosu na toplu ima 70% manje kiseline u sebi.

ALI AKO JE KORTIZOL VISOK UJUTRO ZAŠTO SE OSEĆAMO POSPANO?

Pitanje sa kojim se često susreću nutricionisti. Jer zasta teško je prihvatiti pojam da onda kada se osećamo najpospanijima i kada nam je preko potrebna šoljica kafe, zapravo u svom organizmu već imamo sasvim dovoljan nivo hormona da budemo budni. Pre svega radi se o navikama, a njih je teško iskoreniti, naročito ako su stvarane godinama. Ako ste navikli da pijete kafu ujutro, vaše organizam je vremenom odbacio svoje prirodne mehanizme buđenja. Druga stvar je dehidratacija. Tokom spavanja izgubite određenu količinu vode, pa se osećate malaksalo i pospano, iako ste zapravo samo žedni. Treći razlog je nedovoljno sna, ili isprekidan san. Iako 8h zvuči kao idealna količina sna, svako od nas je priča za sebe, i mada vam je u osnovi sasvim dovoljno 8h, ponekad i pola sata preko može da napravi veliku razliku.