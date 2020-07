SAMO ZA PINK.RS PUTRIOTA OTKRIVA LEPOTE OBEDSKE BARE: Odvojite ceo dan za obilazak, vozite se čamcem, divite se rodama i istoriji ovog kraja... (FOTO)

View this post on Instagram

Nigde nije kao kod kuće. A kuća je šuma, bara, pašnjak i stena. Nigde nije dosadno, niti sam negde proživeo identičan trenutak. Sećam se ovog mesta kada je skriveno iza šiblja bilo. Kada nismo išli nigde. Danas imamo pregršt mesta koja čekaju na nas, sređena i predivna. Obedska bara je došla na red. . . . #obedskabara #kupinovo #obrez #obidjisrbiju #srbija #vidisrbiju #priroda #nature #upoznajsrbiju #serbia #visitserbia #natgeotravel #adventure #putujucibrka #izlet #kudazavikend #placestotravel #liveyouradventure #traveler #putovanja #putovanje #domaciturizam #seoskiturizam #postcardplaces #travelwithfashion #natureart #pecanje #vojvodina #srem