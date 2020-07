Na svetu postoji čak 6 Kipova slobode, a OVE priče kriju se iza toga!

Verovali ili ne, mnoge čuvene statue širom sveta imaju svoje kopije, pa čak i po tri-četiri.

Da li ste znali da se originalni Kip slobode ne nalazi u NJujorku, već Parizu? Reč je radnom modelu po kojem je rađena velika sestra koju su Francuzi poklonili Amerikancima 1886. godine.

Dakle, pravi Kip slobode se nalazi na ostrvu na Seni, a visok je nešto više od 11 metara. Ovo ne bi bilo zanimljivo da u Parizu ne postoji još četiri Kipa slobode! Drugi se nalazi u zapadnom delu vrta Luksemburg, treća u Muzeju Orsej, a četvrta u muzeju u Trećem arondismanu.

Najveći francuski Kip slobode je na desnoj obali Sene kod mosta Alma. Tačnije reč je samo o vatri koja je iste veličine kao njujorška i to je spomenik posvećem princezi Dijani koja je nedaleko stradala.

I Miloska venera se može videti u desetak vrtova i muzeja, negde i sa obe ruke, ali samo je jedna original i nalazi se u Luvru.

Ni Amerikanci nisu ostali dužni Parižanima pa su u Las Vegasu napravili repliku Ajfelovog tornja koja je upola manja od originala. Treći Ajfelov toranj se nalazi u Tokiju, a treći, najverniji originalu jer je izgrađeni istovetan park, krasi kineski grad Tiandušen.

Diktatorov Hrist

Lisabonski Hrist je u Almadi postavljen 1959. godine posle posete kardinala koji je bio oduševljen skulpturom. Predsednik Salazar je sa oduševljenjem prihvatio ideju.Hrist sa visine štiti dva grada: Rio i Lisabon.

I najčuvenija skulptura Hrista koji raširenim rukama štiti Rio de Žaneiro ima manjeg brata. Naravno, nalazi se u Lisabonu. Tačnije, sa druge strane reke Težo (karta za trajekt je 1,5 evro) gleda ka Lisabonu i štiti portugalsku prestonicu. U Riju se do Hrista stiže žičarom, a u Lisabonu postoji ekspres lift koji za šest evra vodi do vrha sa kojeg se po sunčanoj strani pruža pogled do Sintre. Razlika sa Hristom iz Rija je u tome što je lisabonski, ustvari, religiozni centar.

I lepi Mikelanđelov David ima nekoliko blizanaca. Tačnije, samo u Firenci "žive" trojica. Original se nalazi pod krovom Galerije akademije Firence, drugi je na čuvenom Trgu Vekio i treći, od bronze, ima najleši pogled, jer je smešten na Trgu Mikelanđelo odakle se vidi Firenca kao na dlanu.