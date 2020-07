Upamtite ovo i ne nasedajte: Ove rečenice, fraze i tehnike narcisi koriste da manipulišu vama!

Osećate kao da se magla nadvila nad vašim mislima? Ne znate da li više da verujete sopstvenom razumu? Imate osećaj da niste dovoljno dobri? Sve ovo je njegovo "maslo"...

Čini vam se u nekim trenucima kao da gubite dodir s realnošću i da preispitujete stvari u koje ste do juče čvrsto verovali? Da, tako se najčešće osećaju "žrtve" manipulativnih osoba.

Ako ste na više od jednog pitanja odgovorili potvrdno, sve su šanse da ste u vezi sa jednim narcisom koji vas navodi da se ovako osećate.

Sve što kažete ili uradite nikad neće biti dovoljno dobro, i imaćete vrlo brzo osećaj da tonete sve dublje, kao u živi pesak. Ako ste svakog dana na ivici nervnog sloma i počinjete lagano sve više da sumnjate da li takva veza vodi nečem dobrom, redovi koji slede su pisani za vas. Narcisiozna osoba se koristi svim raspoloživim sredstvima da bi vas gurnula sve više u ponor iz kog nećete videti ništa osim njegovog lika.

Trenutak kada izgubite samopoštovanje i kada poverujete da ste nedostojni njegove ljubavi je ostvarenje njegovog cilja. Ono čime se on služi su reči, bolne, promišljene i vrlo direktne, koje čine da se osećate krivima i kad niste, kao i da tražite oproštaj kada je zapravo on taj koji je uradio nešto pogrešno.

Otkrivamo vam njegove najčešće izjave:

Kada pokušavate da iskažete svoj stav po pitanju nečeg u čemu se ne slažete sa njim, on će automtski da izvuče kao kec iz rukava ovu rečenicu, prekidajući vas u nastojanju da bilo šta kažete. Takođe tvrdiće pritom da vi njemu niste dozvolili da završi svoju misao. Njegov cilj je da učini da se osećate loše zbog toga što mu ne dozvoljavate da kaže sta želi, a to ne može da postigne ako vama dozvoli da se branite.

Ako ga pokušate navesti da shvati da i vi imate svoja prava, granice i želje, on to neće prihvatiti lako. Učiniće da se osećate krivima zbog toga što nastojite da stvari idu putem koji se njemu ne dopada. Njegov cilj je zapravo da vas učini emociolalno krhkim, kako ne biste mislili da imate priliku bilo šta od njega da tražite.

Ako dobijete ovakvo izvinjenje, znajte da mu ni malo nije žao zbog toga što je uradio. On vam zapravo daje lažnu nadu da se pokajao i glumi da je spreman da preuzme odgovornost za svoje postupke. Zapravo vas navodi da se vi osećate loše jer ste ga uopšte naveli da vam se izvini.

Narcisi su stručnjaci u projektovanju krivice na osobe sa kojima su u vezi. Njegovo omiljeno sredstvo je izazivanje osećaja krivice kod osobe kojoj je naneo bol, jer se on na taj način zapravo ograđuje od onog što je uradio. Tvrdiće da mu niste bili posvećeni, da ste previše vremena posvećivali prijateljima, roditeljima i sl. Sve to sa ciljem da pomislite kako je on bio gotovo primoran da vas prevari.

Kad god mu se ukaže prilika, narcis će istaći da ste vi ta osoba koja vuče prošlost za sobom, i sve greške u njoj. Zašto? Zato što narcisi nisu baš dobri u rešavanju sporova, pa će vam kad tad tema koja nije razrešena doći ponovo na dnevni red. Ako je, na primer, u pitanju njegovo ponašanje koje vam se ne dopada, on će insistirati na tome da ste već razgovarali o tome i došli do rešenja, iako - zapravo nikad niste.