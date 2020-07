Šta vaša omiljena s*ks poza otkriva o vama

Vaše seksualne želje, odnosno omiljeni seksualni položaj može mnogo toga otkriti o vama.

Pseći položaj

Žestoko, žešće, vi! Nežan senzualni seks nije za vas– međutim, to ne znači da niste romantični. Jednostavno želite majstora u krevetu koji zna kako će vas zadovoljiti – i to ne važi samo kod seksa. Vi znate šta želite i to tražite od drugih. Zašto ne – tako ćete brže doći do cilja.

Položaj kašike

Jasno je jedno: potrebna vam je blizina partnera jer vam on jednostavno znači sve u životu. Seks nije za vas tek zadovoljavanje strasti, nego je i stapanje s duševnim partnerom. Kod seksa vam nisu najbitniji višestruki orgazmi (premda je položaj kašike super za njih). Želite da budete voljene, željene, ali i zaštićene – i to u svim područjima života.

Misionarski položaj

Mislite si na osnovne stvari u životu. Misionarski položaj, orgazam i dobro! Ne trebaju vam akrobatski položaji kako bi vam seks bio dobar. Takođe tako mislite i o svom slobodnom vremenu. Šetnja vam više zabavlja od nekog ekstremnog sporta.

Položaj slona

To je kombinacija položaja kašike i psećeg položaja. Volite kad je partner dominantan – ali jako vam je važan i telesni kontakt. Tako izgleda i vaša veza. U svakodnevnim stvarima prepuštate njemu kormilo. Međutim, kad je reč o bliskosti, onda se same pobrinete da se zadovolje vaše potrebe pa često planirate romantične izlaske

Položaj lotosa

Nema sumnje da volite eksperimentisanje. Položaj lotosa pruža vam zadovoljstvo, ali to je slučaj i s ostalim klasicima Kama Sutre. Samo bez dosade – to je vaš životni moto. Zbog toga često menjate poslove i tražite ravnotežu u neobičnim hobijima.

Jahaći položaj

Davanje kontrole drugome? Ne, to nije za vas. Za vreme seksa želite da držite uzde u rukama i da same odlučujete o intenzitetu i dinamici. Same se i često pobrinete za orgazam tako što se dodatno dodirujete za vreme jahanja. I u svakodnevici ste nezavisne i samostalne. Probleme same rešavate i često vodite projekte – bez pomoći partnera, kolega ili prijatelja.