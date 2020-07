10 neverovatnih činjenica o orgazmu koje svaka žena mora da zna

Bez naročitih akrobatskih poza. Bez krivice. Bez izazovnog, seksi veša. Samo ovih 10 činjenica će vam pomoći da doživite zadovoljstvo kao nikada pre. Zato se pripremite, jer će noć pred vama biti za pamćenje.

Kontrolišite svoj orgazam

Dok ste u dubokom zanosu i neumorno dahćete Da…da…, verovatno ne obraćate puno pažnje na to kako je ustvari vaš orgazam čudesna i misteriozna stvar. Ali kada budete, recimo, manje zaokupljeni, možda ćete imati više vremena da se posvetite neverovatnim stvarima koje se dešavaju dok ste zauzeti tamo dole. Na primer, da li ste znali da vaše grudi doživljavaju neverovatni užitak od valjanja u senu? Ili da kada vam je partner u krevetu zgodan, i orgazam može biti intenzivniji. Proučili smo neka naučna istraživanja koja će u mnogome poboljšati vašu sledeću seksualnu igru u krevetu.

Stalni partneri su bolji od onih za jedno veče

Lakše ćete doživeti vrhunac ako imate seks sa nekim posebnim partnerom, nego sa nekim do kog vam nije stalo, pokazuju najnovija istraživanja Američkog Sociološkog Društva. Ove veze mogu biti veoma opojne, ali to ne prerasta uvek u uzbuđenje, kaže seks terapeutkinja Medlin Kastelanos. Skloni smo da sa nepoznatom osobom više brinemo o detaljima, objašnjava doktorka Kastelanos i dodaje: „Sa stalnim partnerom je lakše da se opustite i budete iskreni oko toga šta vam je potrebno u seksu. Ako vam je pak i to neprijatno, polako unosite promene, jednu po jednu“.

Om mantra može pomoći kod Ahhh…

Žene koje su radile 22 poze joge nekoliko puta nedeljno u periodu od 12 nedelja su, prema istraživanju Časopisa za seksualnu medicinu, imale više strasti, povećale su svoje seksualno uzbuđenje i imale bolje orgazme. Kako postajete savitljivije i vaša karlica i stomačni mišići jačaju, pa se pojačava i vaša sposobnost da doživite orgazam. Joga takođe doprinosi i smanjenju stresa i anksioznosti, što vas sve čini raspoloženijim i opuštenijim za vođenje ljubavi.

G-Tačka ne postoji

Prošlogodišnje istraživanje Klinike za anatomiju je potvrdilo ono što seksualni stručnjaci govore godinama unazad: za većinu žena epicentar orgazma je klitoris, ne vagina ili neka zamišljena G-tačka. Ako ne možete da ih razlikujete, postoji razlog za to, kaže Nikol Praus, doktor nauka koja se bavi istraživanjem seksa na UCLA. Orgazam stvara ritmičke kontrakcije u vašem vaginalnom i analnom mišičnom zatvaraču, pa možete imati osećaj kao da se dešava svuda po vašem telu. Da bi pojačali užitak, ne počinjite odmah sa pritiskom na klitoris, savetuje dr. Kastelanos. Silikonskim lubrikantom laganim dodirom otkrijte koji deo klitorisa vam je najosetljiviji, pa polako povećavajte pritisak kako se približavate vrhuncu.

Pomaže kada ste malo glasniji

Mnoge žene ne vrište ili deru se spontano tokom doživljavanja vrhunca, rezultati su istraživanja Arhiva za seksualno ponašanje. Umesto toga, žene su češće glasnije kada muškarac doživljava orgazam, verovatno da bi njemu bilo što ugodnije. Ako ste tihi tip u krevetu, razmislite još jednom. Malo buke u spavaćoj sobi može pomoći i muškarcu i ženi da se što više uzbude, objašnjava seksualni terapeut Kat Van Kirk. To naravno ne znači da oponašate porno zvezde, ali možete biti glasni onoliko koliko vam se čini da treba u tom trenutku.

Ne možete da doživite orgazam? Krivac je vaš mozak

Za žene, seks započinje u mozgu, kaže doktorka Kesija Gajter, ginekolog u Montefiore Medicinskom centru u Njujorku. Možda i zato neke negativne misli tokom seksa vode nemogućnosti da doživimo orgazam. Mnogi ljudi se mogu mnogo više i lakše uzbuditi u automobilu, nego u spavaćoj sobi. To je zato što auto ne nosi sa sobom stres koji je povezan sa spavaćom sobom, a i prisutan strah od toga da će vas neko uhvatiti dok vodite ljubav u kolima pojačava uzbuđenje, objašnjava dr. Kastelanos i dodaje da bi od sada spavaća soba morala da bude prostorija namenjena isključivo za spavanje i seks, a ne za slanje i proveravanje elektronske pošte i vesti na internetu.

Izgled vašeg partnera može uticati na vaš vrhunac

Istraživanje sa Penn Stejt univerziteta je pokazalo da će žena češće doživeti orgazam u isto vreme kada i muškarac ako im se on čini privlačan ili dobro građen. Ova veza nije baš najbolje objašnjena, ali se uglavnom radi o nekim evoluirajućim faktorima o kojima dokror Van Kirk kaže: Heteroseksualne žene po nakoj ustaljenoj želji biraju seksualnog partnera sa kojim bi mogle da imaju decu i neke studije su pokazale da vagina tada mnogo bolje prihvata spermu. Ali nemojte odmah menjati partnera samo da bi mogli da u isto vreme doživite vrhunac. Tvrdnja da je zajednički orgazam jači i eksplozivniji je samo društveno ukorenjena misao koja jednostavno nije tačna, kaže Van Kirk na kraju.

Predigra je više od puke zabave

Mnoge žene sa koje imaju stalne partnere više od polovine puta tokom seksualnih aktivnosti dožive orgazam, pokazuje istraživanje Naučnog instituta Kinsey. Ako je vaša stopa uspešnosti manja od ovog proseka, ovo će vam pomoći da je povećate: Naša istraživanja su pokazala da se podjednako dobre stvari događaju i tokom uzbuđivanja partnera, kaže doktorka Praus. Orgazam nije ništa posebno, već samo koncentrovana verzija onoga što doživljavate dok ste u stanju seksualne uzbuđenosti.

Ako i malo odglumite, to vam može pomoći sa doživite orgazam

Ako ste ikada oponašali čuvenu scenu u restoranu iz filma Kad je Hari sreo Sali možda i postoji dobar razlog za to. Istraživanja su pokazala da heteroseksualne žene koje se pretvaraju da dožive orgazam često to rade da bi povećale užitak u seksu. Gluma je neiskrena, ali preterivanje tokom seksa vam može pomoći da se dovedete u stanje da vam se užitak povećava, kaže klinički seksolog Erik Marlou Garison, sa William i Mary koledža. Iskoristite svoje telo da se pripremite za orgazam. Svoje klijente koji imaju problema sa doživljavanjem orgazma podstičem da tokom masturbacije izviju leđa, duboko dišu i ispuštaju zvukove da bi lakše došli do vrhunca.

Kako vaše telo reaguje na orgazam?

Ako znate šta se dešava tamo dole, jeste li se ikad zapitali kako ostatak vašeg tela reaguje na seksualno uzbuđenje? Ovo su neke od zona koje takođe učestvuju u klimaksu.

Mozak

Čak 30 oblasti vašeg mozga imaju uticaja na orgazam, prema istraživanju Rutgers univerziteta. Među njima su i orbitofrontalni korteks (zadužen za kontrolu ponašanja i on se privremeno gasi – pa recite zbogom inhibicijama), amigdala (dve žlezde koje služe za procesuiranje emocija) i hipotalamus (koji je preplavljen hemikalijama od kojih ste tako dobro raspoloženi, kao što su oksitocin, koje izazivaju kontrakcije materice i povećavaju osećaj intimnosti).

Oči

Kako postajete sve uzbuđeniji, šire vam se zenice i takve ostaju dok ne doživite vrhunac. Ovo na neki način sugeriše partneru da ste zainteresovani i čini vas još privlačnijim, ili sa evolucijske tačke gledišta, povećava šanse da shvatite sa ste u opasnosti ako je vaš mozak nečim drugim zauzet.

Srce

Vaš puls je ubrzava kako se uzbuđujete, a to dovodi i do bržeg sagorevanja kalorija kada ste uspaljeni i vodite ljubav sa partnerom.

Grudi

Kada ih dodirnete, vaše bradavice, pune osetljivih nervnih završetaka, šalju poruku delu vašeg mozga da je došlo do genitalne stimulacije i obrnuto. Stručnjaci smatraju da su ove poruke zaslužne za ukrućenje bradavica.

Mišići

Od grčenja prstiju na nogama do izvijanja leđa, mišići na vašem telu se zatežu prilikom doživljavanja orgazma, a zatim odmah neposredno nakon toga se opuštaju. Ovo ide i u obrnutom smeru: zatezanjem, vaši mišići šalju poruke mozgu koje mogu pomoći da doživite vrhunac.

Koža

Sjaj posle seksa nije samo puki termin: kada doživite orgazam, povećava se protok krvi i vaše telo u vaš krvotok otpušta endorfin. Ova kombinacija dovodi krv bliže površini vaše kože pa su vam zbog toga i obrazi i grudi rumeniji nego inače.