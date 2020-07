Moguće je: Saznajte kako da podmladite vaše arterije!

Izbegnite stvrdnjavanje arterija i pomozite vašim arterijama da se podmlade uz zdravu ishranu i određen način života!

Uobičajeno je da sa godinama arterije postaju tvrđe i krvni pritisak viši. Dobra vest za vas je što to uopšte ne mora biti tako. Faktori zdravog načina života mogu značajno doprineti usporavanju ovog procesa. Nova studija objavljena u časopisu Hypertension (1) sugeriše da je očuvanje i podmlađivanje arterija i ostalih krvnh sudova moguće, čak i kod ljudi starijih od 70 godina.

Ova studija je pokazala da, bez obzira na godine ili starost, praćenje zdravog načina života i kontrolisanje rizika kardiovaskularnih bolesti dovodi do znatno manjeg broja neželjenih bolesti srca i krvnih sudova. Ova činjenica je veoma ohrabrujuća!

[1]Teemu J. Niiranen, Asya Lyass, Martin G. Larson, Naomi M. Hamburg, Emelia J. Benjamin, Gary F. Mitchell, and Ramachandran S. Vasan; “Prevalence, Correlates, and Prognosis of Healthy Vascular Aging in a Western Community-Dwelling Cohort”; The Framingham HeartStudy; Originally published30 May 2017https://doi.org/10.1161/HYPERTENSIONAHA.117.09026Hypertension. 2017;70:267–274; https://www.ahajournals.org/doi/full/10.1161/hypertensionaha.117.09026

Kako starenje utiče na arterije

Većina prethodnih studija je razmatrala povezanost između lošeg zdravstvenog stanja i povećanog rizika od kardiovaskularnih bolesti, kao što su srčani udar i moždani udar. Međutim, ova studija, koju je vodio doktor Teemu J. Niiranen, istraživač na Medicinskom fakultetu u Bostonu, fokusirala se na ljude sa zdravijim arterijama. Otkriveno je da je moguće održavati krvne sudove ljudi u stanju kao u njihovim dvadesetim godinama, čak i u starosti, ali što je inače retko u zapadnjačkom svetu, što potvrđuju i sledeći podaci. U starosnoj dobi od 50 godina, oko 30% ispitanih imalo je zdravo vaskularno starenje. Preko 70 godina samo 1% ljudi je imalo zdrave arterije.

U navedenoj studiji, zdravo vaskularno starenje povezano je sa 55% smanjenim rizikom od kardiovaskularnih stanja i bolesti, kao što su jaka bol u grudima (angina pektoris), srčana insuficijencija, srčani udar i moždani udar, u poređenju sa onima bez zdravog vaskularnog starenja. Studija je obuhvatila 3.196 muškaraca i žena starosti od 50 i više godina.

Sužene arterije vs elastične arterije

Kako bi proverili starenje ljudi na početku studije, istraživači su posmatrali brzinu krvnog pritiska i pulsnog talasa, što je marker krutosti arterija. Smatralo se da ljudi koji imaju zdravo vaskularno starenje i ako nemaju hipertenziju- imaju brzinu pulsnog talasa na nivou osobe od 20 do 30 godina (manje od 7,6 metara u sekundi).

Ako je brzina pulsnog talasa brza, to znači da imate oštećene arterije. Ako pulsni talas polako putuje (jer arterija upija deo pulsnog talasa), to znači da imate meke, elastične arterije. Otvrdnjavanje arterija usled nakupljanja plaka i kalcifikacije povezano je sa povećanim rizikom od visokog krvnog pritiska, moždanog udara i srčanog udara.

Elementi protiv starenja pronađeni u izboru načina života

U većini slučajeva, oštećene arterije nisu bile povezane sa genetikom. Umesto toga, održavanje zdravih krvnih sudova se uglavnom povezivalo sa veoma zdravim načinom života.

Naučnici su procenili način života gledajući kako su ljudi postižu rezultate primenom Life's Simple 7 liste (životnih jednostavnih 7) smernica propisanih od strane američke asocijacije za zdravlje srca (2). Ova lista se fokusira na sedam aspekata zdravog načina života.

Naučnici su takođe ispitali koji su pojedinačne faktore u “Life's Simple 7” najjače povezanih sa zdravim vaskularnim starenjem. Ostati mršav (imati zdrav indeks telesne mase) i izbeći dijabetes tipa 2, su dva najvažnija faktora rizika koja se mogu menjati. Ali, verovatnoća zdravog vaskularnog starenja se linearno povećavala sve dok se svi ciljevi nisu ispunili, tako da su ostali faktori, kao što je praćenje zdravog načina ishrane i redovna fizička aktivnost, takođe bili važni.

[2] http://heartinsight.heart.org/Lifes-Simple-7/

Life's Simple 7: Koraci ka zdravim arterijama

Za optimalno kardiovaskularno zdravlje, American Heart Association savetuje ove korake radi sprečavanja zapušenja o otvrdnjavanja, nazvane Life's Simple 7.

1. Smršajte, posebno ako imate prekomernu težinu. Zdrava težina pomaže u postizanju nižeg krvnog pritiska, normalnog šećera u krvi i zdravijeg nivoa holesterola i triglicerida.

2. Smanjite šećer u krvi. Šećer u krvi na treba da bude ispod 100 mg / dL. Vremenom, visok šećer u krvi može oštetiti krvne sudove.

3. Hranite se zdravo. Ishrana za zdravlje srca i krvnih sudova uključuje sveže voće i povrće, integralne žitarice, ribu, živinu, nemasno meso, mahunarke, orašaste plodove, semena, biljna ulja i zdrave mlečne proizvode. Ograničite masno crveno meso i prerađeno meso, šećer i so.

4. Budite fizički aktivni. Svake nedelje imajte najmanje 150 minuta fizičke aktivnosti umerenog intenziteta ili 75 minuta intenzivne fizičke aktivnosti (ili kombinacije).

5. Kontrolišite krvni pritisak. Optimalni krvni pritisak je manji od 120/80 mm Hg. Krvni pritisak iznad 140/90 mm Hg je visok.

6. Kontrolišite nivo holesterola. Visok nivo lošeg (LDL) holesterola doprinosi nakupljanju plaka u arterijama i nastanku ateroskleroze.

7. Izbegavajte pušenje. Pušenje (i redovno izlaganje pasivnom pušenju) povećava rizik od srčanih oboljenja i moždanog udara.

Ne možemo sprečiti starenje, ali možemo unaprediti naše zdravlje. U idealnom slučaju, to je napor koji treba da počne kada smo mladi, jer je vaskularno starenje proces koji traje ceo život. Svaki korak u pravcu zdravog načina života itekako pomaže.

Nikada nije kasno da se iskoriste prednosti zdrave ishrane za arterije i krvne sudove, i redovne fizičke aktivnosti. Ova studija poništava svaki izgovor koji biste mogli imati da ne napravite poboljšanja - počevši od danas. Pa, šta čekate?

