POŽALIO SE NA BOL U STOMAKU: 4 meseca kasnije lekari su u njegovoj utrobi pronašli nešto jezivo!

Pacijentu je odstranjeno pola jetre.

Nesrećnom muškarcu iz Kine lekari su morali da ostrane polovinu jetre jer je ona bila puna crva.

Muškarac star 55 godina, koji se preziva Ksi, u februaru mesecu je posetio porodicu u Sičuanu. Tada je primetio gubitak apetita, a javili su se i umor i blagi bolovi stomaka, navodi se u saopštenju bolnice.

Međutim, nije potražio pomoć lekara jer je bio uveren da se iza ovih simptoma krije depresija.

Četiri meseca kasnije Ksi je dobio groznicu i visoku temperaturu, te je tek tada odlučio da ode u bolnicu.

Lekari su bili šokirani kada su otkrili da je u njegovoj jetri smešten ogroman apsces ispunjen gnojom koji je bio dugačak 19 cm i širok 14 cm.

Hirurzi su prvo pokušali da dreniraju apsces, koji podseća na cistu, ali su na kraju odlučili da odstrane polovinu jetre čoveka zbog opasnosti od infekcije.

Naknadno ispitivanje otkrilo je da se u jetri nalazilo bezbroj jajašca u obliku lukovice. Reč je o kineskom jetrenom metilju (Clonorchis sinensis), parazitu koji se nalazi u sirovoj morskoj hrani.

Lekari su zaključili da je Ksi dobio parazite nakon što je jeo nedovoljnu kuvanu ribu tokom njegovog boravka u gradu Sečuan.

Zahvaljujući operaciji, ovaj gurman iz Kine se trenutno oseća dobro i lekari se nadaju da će se u potpunosti oporaviti.

On je imao mnogo sreće jer ova vrsta parazite može da odloži do 2.000 jaja, koja mogu da se talože u ljudskim organima tokom 20 do 30 godina.