Muškarci dnevno izgovore 30 LAŽI više od žena!

Dok pripadnici jačeg pola tvrde da su žene veštije u lažima, većina istraživanja ipak staje u odbranu dama. Tako je i studija psihologa Roberta Feldmana, sa Univerziteta u Masačusetsu, pokazala da muškarci mnogo više govore neistinu od ženskog dela populacije.

Feldman je došao do zaključka da oni u proseku izgovore 220 laži na dan, dok lepša polovina to čini 180 puta, a italijanska novinarka Suzana Šimperna je pokušala da nađe odgovor na pitanje zašto se to dešava.

- Muškarci lažu iz dva razloga - kaže ona.

S jedne strane, oni se neistinom trude da sačuvaju iluziju o sebi kao o slobodnoj osobi. Pod dva, duboko veruju da u ženi ne mogu da pronađu prijateljicu koja ih u potpunosti razume.

- Muškarci se plaše da partnerke ne mogu da ih shvate i zato u razgovoru sa njima često izmišljaju laži - objašnjava Suzana.

Mnogi pripadnici jačeg pola pokazuju se kao obični slabići kada neistinama dokazuju da zapravo sanjaju da su neko više i uzvišenije biće nego što stvarno jesu.

Međutim, novinarka navodi da ima i onih koji pribegavaju lažima samo u pojedinim situacijama, kada žele da se zabave ili na trenutak pobegnu iz neke ne tako lepe situacije.