Nakon ovih reči slobodno ostavi partnera: Preko ovog se ne prelazi!

Mnoge žene i devojke nastave da žive sa partnerom uprkos stalnom poniženju, nepoštovanju i izdaji partnera.

Drage devojke, žene, vreme je da počnete da poštujete sebe! Nakon ovih reči, odnos sa ljubavnikom, mužem, partnerom morate da prekinte!

Ukoliko ste duži period u vezi sa muškarcem, a on se ne izjašnjava po pitanju veridbe, braka i zajedničkog života - onda razmislite kako da sa njim razgovarate. Sedite mirno i popričajte o tome kuda vaša veza vodi?

Ponekad smo otliko slepi od ljubavi da ne vidimo šta se stvarno dešava oko nas. Možda vas neko "vuče za nos"? Možda neko čeka bolju priliku?

"Trebali bismo da se razdvojimo"

Obično ova fraza sledi nakon objašnjenja da on nije za ozbiljnu vezu ili brak. Prvo pažljivo saslušajte partnera. Morate da shvatite da on, nakon ovih reči, nikad neće biti muškarac koji će se promeniti, koji će ipak poželeti ozbiljnu vezu sa vama. Ako to nije do sad uradio, neće nikad.

"Ostajem sa drugarima na pivu"

Ako primetite da je sve više vremena počeo da provodi sa drugarima, a sve manje sa vama, razmislite koga to imate pored sebe.

Čekate ceo dan da vaša voljena osoba dođe sa posla, a on vam javlja kako će da ostane sa drugarima u gradu? Gde ste tu vi?

"Ne volim te više"

Ako kaže da vas više ne voli, vi u toj vezi više nemate šta da tražite. To je kraj. Nema potrebe da pokušavate da stvari vratite na staro - to je nemoguće!

"Nisam spreman..."

Da iznajmimo stan, da živimo zajedno, da izađemo u grad, da te upoznam sa porodicom....Ako nije spreman sada, neće biti spreman nikada...

"Kako si se to obukla" ili "Kad ćeš više da smršaš?"

Ako čujete ove reči od svog partnera, shvatite da je kraj vašoj vezi blizu. Muž ili partner treba da vas voli takve kakve jeste. Tačka.

Druži se sa bivšom

Ako čujete muža da je kafu popio sa bivšom ili da rado priča o njoj, shvatite da već razmišlja o tome da vas vara. Ako je dozvolio da mu se bivša ljubavnica vrati u život, to znači samo jedno - kraj vašeg braka.

Shvatite da se neke stvari ne mogu sačuvati. Da bi brak opstao potrebna je volja obe strane. Ne dozvolite vi da budete ta osoba koja će da "pegla", popravlja vezu i čini sve da bi je vaskrsla iz mrtvih. Jednostavno to nije vredno vašeg truda!