PET stvari koje žena treba da radi sa mužem svako veče: Za jak i zdrav brak!

Da biste imali dobar brak, na njemu je potrebno raditi. Ovo su neki koraci koji garantuju mir u kući.

1. Ne radite noću

Čak i ako imate mnogo posla. Sve to može da sačeka do sutra. Bolje je da provedete to vreme sa partnerom.

2. Ne razgovarajte o problemima pre spavanja.

Ako vam nešto smeta tokom dana, bolje je da razgovarate o tome odmah, nego da čekate veče. Noću razgovarajte o prijatnim stvarima, smejte se, stvorite sebi prijatnu atmosferu.

3. Zagrlite se

Nakon napornog dana na poslu, poljupci i zagrljaji su uprvo ono što i vama i njemu treba. Ponekad, jednostavno zagrljaj može da izvuče iz vas svu negativnu energiju i napuni vas snagom.

4. Idite u krevet u isto vreme

Neka to bude dobra navika za vas. Ovo će vas zbližiti.

5. Ostavite telefon

8 od 10 parova zaspi sa telefonom u ruci. Bolje je da vreme provodite sa partnerom nego pretražujući internet. Uvek ćete imati vremena za društvene mreže.

6. Pošaljite decu da spavaju u drugoj sobi

Vas dvoje morate da imate svoj lični prostor. Deca mogu ponekad da spavaju sa vama, ali to ne sme da vam postane navika.

7. Budite iskreni jedno prema drugome.

Bračni par mora da kaže sve što ima jedno drugom: i dobro i loše. Tajne i prigovori ne vode ničemu dobrom. Oni samo pokvare i najjače tvrđave.