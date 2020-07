Direktor JUTE za Pink: Veliki broj smeštajnih kapaciteta u Srbiji rezervisan je do početka septembra!

Aleksandar Seničić, direktor JUTE, rekao je za Pink kako je porast cena smeštaja u turističkim kapacitetima u Srbiji očekivana.

- Ja sam pre par meseci pomenuo da je to vrlo moguće, jer će velika tražnja da dovede do velikog povećanja cena. To ipak nisam očekivao u ovoj meri - navodi on.

Dodaje još da je situacija takva da se u velikom broju turističkih mesta teško nalaze mesta upravo zbog cene.

- Ipak, postoji klijentela koja će to da plaća. Ne može se naći nijedan slobodan termin do početka septembra. To tržište uređuje - kaže on i navodi da ugostitelji koriste ovu priliku da zarade.

Objasnio je da turistička sezona u Srbiji traje tri do četiri meseca i da je nije puno vremena, a da je ugostiteljima potrebno da isplate tekuće račune i tokom cele godine, te da se to, kako kaže, takođe odražva na cenu smeštaja.

Georgi Genov, direktor Poslovnog udruženja hotelijera i restorana Srbije - Hores, rekao je za Pink da treba razlikovati cene hotela i apartmanskog smeštaja u vilama i kućama.

- Ako je hotel u pitanju, normalno je da to vredi toliko. Ne mogu se porediti vile i hoteli. U svakom slučaju, niko nije povećavao cene u odnosu na prošlu godinu. Cene su negde niže za 10 do 20 odsto - navodi Genov.