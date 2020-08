Tri bolesti koje izaziva kompjuter: Ovo moraju da znaju svi koji rade za računarom!

Izvor: Still, Foto: Pixabay.com | |

Evo i kako da spečite najčešće bolesti današnjice

Ako provodite za računarom više od četiri sata dnevno, morate da znate da takav način života može da bude okidač za sledeća oboljenja, najviše zahvaljujući sedenju u lošem poloćaju, konstantnoj izloženosti očiju neprirodnom svetlu, a mogu da pate i vene i drugi organi u telu. Ovo su tri najčešće bolesti koje izaziva rad za računarom i kako da ih sprečite!

1. Osteohondroza

Čak 80 odsto bolova u leđima uzrokovano je osteohondrozom, bolešću koja predstavlja atrofiju tkiva diskova. Veličina diskova se smanjuje, apsorpcija potrebnih materija takođe, diskovi gube elastičnost i sposobnost da obavljaju svoje funkcije kako treba. Kod osteohondroze dolazi i do smanjivanja funkcija ligamenata i mišića koji omogućavaju diskovima pravilnu funkciju, a sve to zajedno utiče na celokupno stanje kičme. Osteohondroza se najčešće manifestuje bolom u leđima, vratu, rukama i ramenima. Ovu bolest često prati loša cirkulacija, vrtoglavica, glavobolja, tinitus, utrnulost u prstima, bol i osećaj pečenja u grudima, osećaj slabosti, a može doći i do oštećenja vida.

Obezbedite optimalne radne uslove

Stolica na kojoj sedite mora da bude udobna, ali ne previše mekana. Naslon ne sme da bude ravan, već da prati prirodnu zakrivljenost kičme. Pozicija kompjutera ili laptopa treba da bude takva da sredina monitora bude tačno naspram vaših očiju - to će sprečiti dodatno krivljenje kičme i pritisak na vratnu kičmu.

2. Sindrom suvih očiju

Površina očnih jabučica prekrivena je tankim slojem suzne tečnosti, koja predstavlja prirodnu odbranu protiv mikroba, ali i podmazuje i hrani rožnjaču. Taj zaštitni sloj pravilno radi zahvaljujući treptanju - sasvim je normalno da trepnemo 20 sekundi u toku jednog minuta. Ali, dok gledamo u ekran, trepnemo dva puta manje nego što je normalno, pa se suzna tečnost ne obnavlja na vreme. Tako dolazi do sindroma suvih očiju i oči gube svoju prirodnu zaštitu. Sindrom suvih očiju manifestuje se osećajem pečenja, svraba, iritacije i crvenila oka, a mogu se javiti i drugi neobični simptomi u predelu oka.

Prevencija sindroma suvih očiju

Pijte više tečnosti

Pravite pauze

Često trepćite

3. Sindrom karpalnog tunela

Karpalni tunel nalazi se na prednjoj strani ručnog zgloba. Smešten je između osam malih kostiju ručnog zgloba, dok je gornja strana zatvorena poprečno postavljenim karpalnim ligamentom. Preko njega prelazi medijalni nerv, koji je kod sindroma karpalnog tunela pod konstantnim pritiskom. Ovo oboljenje ranije je bilo tipično za muzičare, daktilografe i vozače, a danas je najčešće vezano za profesije koje podrazumevaju rad na računaru. Manifestuje se svrabom, bolom i osećajem trnjenja u prstima, ruci i ručnom zglobu, a moguća je i utrnulost u kažiprstu i srednjem prstu.

Prevencija sindroma karpalnog tunela

Pre svega, radni sto treba da bude dovoljno velik da na njega možete da stavite obe ruke. Takođe, stolica, tastatura i miš moraju da odgovaraju vašoj anatomiji, odnosno da ne izazivaju nikakve tegobe.

Svakih sat vremena napravite pauzu da uradite jednostavne vežbe u trajanju od minut ili dva: stiskajte i opuštajte pesnice, vrtite šake u smeru kazaljke i obrnuto, istegnite ruke ispred sebe, istovremeno mrdajući prstima.