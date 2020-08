Pravi muškarac štiti, ne ponižava svoju ženu: Evo kako da nađeš takvog muškarca!

Ljubav ne sme da škodi - ovo je prvo čega morate da se setite. Ljubav je lepa, ljubav je strpljiva. Ako te boli, to nije ljubav

Odakle potiče ovaj stereotip: "Ljubav ne može postojati bez bola?"Ljubav i odnosi zaista zahtevaju veliki posao i kompromise, ali kakve veze bol ima sa tim?Ljubav ne sme da škodi - ovo je prvo čega morate da se setite. Ljubav je ljubazna i strpljiva. Ako te boli, to nije ljubav. Nikakva ljubav i viši ideali ne mogu da opravdaju nasilje. Poniženje. Sofisticirano maltretiranje vaše ličnosti i duše.

Da li ste izmanipulisani? Poniženi? I to se sve začini rečima: "Ti znaš da te ja volim? Da te ja ludački volim?" Da, idealni muškarci ne postoje (kao ni idealne žene), ali da li to opravdava zlostavljanje i nasilje? Čovek koji zaista voli svoju ženu nikad je neće poniziti. Nikad joj neće reći da je ona nesposobna, nikad joj neće greške nabijati na nos...

Naprotiv, on će je voleti u potpunosti. Sa svim nedostacima i manama. Podržaće je i pomoći će joj, nadahnuti je i motivisati da postane bolja. Pravi muškarac neće dozvoliti sebi da smatra ženu sa kojom je kao privremenu opciju i usputnu stanicu. Njegova izabranica treba da bude voljena svaki dan, a ne samo s vremena na vreme. Njegova ljubav zaslužuje iskrenost i otvorenost, a ne lažne fraze i isprazna obećanja.

Biće joj veran i posvećen. A ona će mu odgovarati sto puta jače. Jer, poverenje u ljubavi je poput vazduha. Bez njega se gušite, bez njega umirete.

Ne pristajte na manje - jer zaslužujete više!

Pravi muškarac štiti svoju ženu. Za njega je važno da ona ne bude povređena - ni fizički ni emotivno. Stoga on nadgleda svaku njenu reč ili pokret kako bi osetio ako je povređena. Pravi muškarac je uvek tu i uvek je pouzdan. Uvek je na njenoj strani. Ako žena greši, skrenuće joj pažnju na greške, ali nikad neće vikati na nju ili zvati je pogrdnim imenima. Pravi muškarac poštuje granice svoje žene i zna da ona nije ničije vlasništvo. Sama žena ima pravo da odluči koliko će dozvoliti da joj se muškarac približi. Čak i ako su u braku, to ne znači da muškarac poseduje njeno telo.

Muškarac koji uvredi ženu, pre svega vređa sebe!

Muškarac nikad ne sme da natera ženu da plače, a još manje u tim trenucima da je maltretira. Pravi muškarac želi da ima samouverenu, uspešnu i srećnu ženu pored sebe. On nikad neće pokušati da je promeni ili prilagod. Ako njegova žena ima tetovažu, pirsing, prsten u uhu ili nosu - on neće dozvoliti podsmevanje, jer se upravo on zaljubio u takvu ženu. To je bio njegov izbor. Ako se smejete njoj, smejete se njegovom izboru.

On treba da bude onaj na koga ćeš se osloniti, a ne onaj od koga ćeš se uplašiti Bez obzira šta vam se događa u životu, vaš muž bi trebao da bude osoba kojoj ćete sve da kažete. Pri tome ćete biti sigurni da vas neće ismejati, da vam se neće podrugivati ili da vas neće ignorisati. Ljubav je dvosmerna ulica. Pesma sa dva glasa. Da bi veza bila srećna i uspešna, morate biti prava žena za njega. Pravi muškarac zaslužuje ženu koja će ga podržati, usmeravati, pratiti, ohrabrivati i motivisati. Kada se dvoje vole oni se nikad ne ponižavaju. Ako dođe do ponižavanja tu nema ljubavi. Stoga, pre nego odlučite da zavolite nekoga, proverite prvo da li volite sebe. Kad spoznate svoju vrednost, budete ponosni na sebe, nikad nećete dozvoliti da vam priđe neko ko bi mogao da vas ponižava i maltretira.