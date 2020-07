Čitajte pažljivo: Kako se na prirodan način osloboditi Ešerihije koli i drugih urinarnih infekcija?

Naučite kako da sprečite i izlečite na prirodan način ovaj tip urinarnih infekcija.

Pored mnogih razloga koje smo naveli da mogu , postoje i drugi faktori koji povećavaju rizik od razvoja urinarnih infekcija. Ti rizici uključuju:

Menopauzu: smatra se da hormon estrogen pomaže u zaštiti od infekcije mokraćnih puteva. Tokom menopauze, estrogen je nizak, te žene u menopauzi postaju osetljivije i podložnije urinarnim infekcijama.

Dijabetes: ljudi sa povišenim šećerom u krvi nisu u stanju da se efikasno bore sa bakterijama kao ostali, zdravi ljudi, što ih čini podložnijim urinarnim infekcijama.

Trudnoću: od 6. do 24. nedelje trudnoće, hormonske promene olakšavaju prolazak bakterija poput Ešerihije koli u mokraćovod. Uz to, materica koja raste vrši pritisak na bešiku, što otežava potpuno pražnjenje.

Navikavanje na nošu: dok urinarne infekcije kod dece imaju vrhunac kada ih majka još uvek doji, one opet dostižu vrhunac u dobi od 2. do 4. godine, što se podudara sa periodom navikavanja na nošu. U ovom scenariju dolazi često do zadržavanja urina kod dece (trpe i odlažu odlazak u toalet ili na nošu) ili zbog lošeg brisanja, što verovatno sve zajedno doprinosi i čestoj pojavi urinarne infekcije u ovoj dobi.

Proširena žlezda prostate: stvara dodatni pritisak na bešiku, što sprečava da se pravilno isprazni i izbaci iz sistema Ešerihija.

Povreda kičmene moždine: ova vrsta oštećenja živaca sprečava mogućnost pojedinca da potpuno isprazni bešiku, omogućavajući tako da se bakterija Ešerihija koli množi.

Kamenje u bubregu: kamenje u bubregu ili bilo koje stanje koje blokira mokraćni trakt može zarobiti mokraću u bešici i doprineti razvoju urinarne infekcije.

KOJI SU SIMPTOMI URINARNE INFEKCIJE?

Simptomi urinarne infekcije mogu biti različiti. I dok neke osobe uopšte ne pokazuju znakove, za većinu ljudi je urinarna infekcija veoma neprijatna i bolna. Neki uobičajeni simptomi urinarne infekcije uključuju:

-Snažan, postojan nagon za mokrenjem

-Bolno mokrenje i peckanje prilikom mokrenja

-Kada prilikom uriniranja prolaze samo minimalne količine urina

-Urin koji se oseti i koji je zamućen-Urin crvene ili ružičaste boje, što ukazuje na prisustvo krvi

-Bol u gornjem delu leđa i na bokovima

-Groznicu

-Mučninu

-Karlični pritisak

DA LI JE EŠERIHIJA KOLI OTPORNA NA ANTIBIOTIKE?

Neki sojevi Ešerihije koli, nazvani beta-laktamaza proširenog spektra (ESBL soj), postali su otporniji na mnoge lekove, uključujući ampicilin i tetraciklin. Što doprinosi tome da se urinarna infekcija teže leči.

Određena istraživanja navode da ESBL soj Ešerihije koli sada izaziva više urinarnih infekcija nego ikad ranije.

Pojedinci koji su izloženi najvećem riziku za urinarne infekcije ESBL Ešerihije uključuju osobe sa mokraćnim kateterima, svako ko ima istoriju ponavljajućih urinarnih infekcija i osobe koje su nedavno uzimale antibiotike.

Ne samo da je ESBL infekcija teže lečiti, već ljudi koji dobiju ove infekcije imaju povećan rizik da razviju i potencijalno po život opasne komplikacije- sepsu.

KAKO PRIRODNO LEČITI URINARNU INFEKCIJU?

Većina urinarnih infekcija nije opasna, ali ako se ne leči na vreme može se proširiti i postati pretnja čak i po život.

Kod nekih žena za lečenje urinarnih infekcija budu dovoljni biljni preparati, a kod nekih je neophodna antibiotska terapija. Naturoplex® je biljni preparat koji je dokazano efikasan u lečenju urinarnih infekcija. Naturoplex® deluje protiv Ešerihije koli i ostalih bakterija uzročnika urinarnih infekcija, na način da ometa njihovo vezivanje za zid mokraćnih kanala.

Dodatnim izmokravanjem Naturoplex® ispira mokraćne kanale, čime uklanja Ešerihiju sa sluzokože i sprečava ponavljanje infekcija.

Naturoplex® na prirodan način, bez rezistencije i neželjenih dejstava efikasno rešava problem infekcija mokraćnih kanala i deluje već od 1. dana primene.

Ukoliko ikada posumnjate da imate urinarnu infekciju i da je vašu “privatnu žurku” posetila Ešerihija koli, pre početka bilo koje terapije obavezno konsultujte vašeg lekara koji će proceniti šta je u datom trenutku najefikasnije rešenje za urinarne infekcije.

Autor: Pink.rs