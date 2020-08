Put na more do kraja leta: Čista lutrija

Svi oni koji odluče da ove godine ipak otputuju na neko more neće znati do poslednjeg trenutka ni da li će krenuti na put, jer, po svemu sudeći, niko im ne garantuje da će uspeti da dobiju rezultate PCR testa ne starije od 72 sata do datuma polaska.

A da 14 dana provedu u karantinu po dolasku u stranu zemlju, toliko odmora retko ko ima.

Kako sada stvari stoje, oni koji se testiraju na koronavirus čekaju od dva do sedam dana na svoje rezultate. Vladina Kancelarija za IT i e-upravu unapredila je besplatno automatsko obaveštenje građana o završenom rezultatu PCR testa putem SMS poruke ili i-mejla kako bi ubrzala sam proces, ali će građani rezultate testa i dalje moći da pogledaju na portalu e-zdravlje.gov.rs ili da odu lično po njih.

U pokušaju da saznamo gde je zastoj i zašto neki čekaju toliko, zvali smo Gradski zavod za javno zdravlje i Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" gde su nam rekli da imaju kapacitete da uzmu uzorke za više stotina briseva dnevno, ali da od laboratorija zavisi kada će biti gotovi rezultati.

Isto nam je rekao i direktor Doma zdravlja "Dr Milutin Ivković" na Paliluli dr Aleksandar Stojanović. U ovom domu zdravlja je jedna od najvećih kovid-ambulanti u Beogradu.

"S obzirom na veliki broj osoba koje se testiraju i na činjenicu da se na rezultate testova čeka, ne mogu vam dati precizan odgovor jer na sam proces izrade testova ne utičem", rekao je za portal B92.net.

U Zavodu za biocide i medicinsku ekologiju kažu da stižu da urade testove za 24 sata. Počeli su sa 150, a sada završe i do 900 uzoraka dnevno.

"Sve uzroke koje nam dostave do 10 sati ujutru trudimo se da izadmo i ukucamo u RFZO do sutradan ujutru. Sad je to još više ubrzano i ne mora za svaki pojedinačno da se unosi, već je moguće uneti u RFZO bazu više rezultata istovremeno. Dalje je do bolnica ili zavoda koliko često gledaju rezultate da bi ih odštampali i izdali ih", objašnjava mikrobiolog dr Ana Lončar iz Zavoda.

"Pacijenti moraju da imaju prednost kada je testiranje u pitanju, jer ponekad od rezultata PCR testa zavisi plan lečenja. Mi već sada vidimo da sistem laboratorija bolje funkcioniše, kapacitet PCR testiranja se opet povećao, te verujemo da će i putnici moći da očekuju svoje rezultate na vreme".

Direktor YUTA Aleksandar Seničič podsetio je na to da Srbija, za razliku od velikog broja država EU, ne nudi mogućnost besplatnog testiranja u roku od 24 sata onima koji žele da putuju, očigledno zbog tehničkih mogućnosti. "Ali ako bi se dozvolilo možda i privatnim laboratorijama da to rade, da imamo na više mesta, to bi možda malo olakšalo", naveo je Seničić.

"U ovom trenutku, to znači da ne možemo da imamo organozovana putovanja, jer jednostavno agencije ne mogu ući u rizik da čekaju dan, dva do puta, bez nekih penala da li će neko dobiti ili ne pozitivan test", istakao je.

Privatne laboratorije jesu, kako je navela zamenica direktora Instituta Batut dr Darija Kisić Tepavčević, u poslednjim nedeljama iskazale zainteresovanost i njima je omogućeno da rade serološka ispitivanja, a PCR svim laboratorijama koje su uložile zahtev da to rade, u osam je dostavljeno šta treba da ispune.Ostaje da vidimo koliko njih će biti uključeno.