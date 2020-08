AKO VARATE MUŽA, ovo će vas ODATI! Dame, OVI DETALJI su kobni po vaš BRAK!

Stručnjaci kažu da konačno znaju koji je to ključan element koji otkriva da žena vara.

Stručnjaci kažu da konačno znaju koji je to ključan element koji otkriva da žena vara. Ako postoji uvreženo mišljenje da muškarci varaju "jer im se može", a žene kada su zapostavljene i nevoljene, ta generalizacija, kao i svaka druga, nije uvek istinita. I žene, kao i muškarci, varaju iz različitih razloga, a ono što spaja oba pola je to što žele da znaju da li su prevareni. A naučnici sada tvrde da imaju način da pomognu muškarcima u odgonetanju tog pitanja.

Istraživanje pod imenom “Human Female Orgasm as Evolved Signal: A Test of Two Hypotheses “ iz 2013. godine sprovedeno je nad 138 žena i 121 muškarca koji su u heteroseksualnoj vezi. Ispitanici su odgovarali na niz pitanja koji se ticao njihovog seksualnog života.

Muškarci su odgovarali na pitanje koliko često njihova partnerka doživljava orgazam, a žene koliko su česti njihovi orgazmi, ali i koliko intenzivni.

Kada su se odgovori uklopili sa ostatkom pitanja o njihovim eventualnim preljubama, naučnici su izveli i zaključak da što češće žena u vezi glumi orgazam, to je verovatnije da vara partnera.