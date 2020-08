OVO JE NAJSKUPLJI PAS NA SVETU! Simbol je prestiža, a cena mu ide i do vrtoglavih MILION DOLARA

Zlatni tibetanski mastif je simbol prestiža i važi za najskupljeg psa na svetu. Cena ovoj tibetanskoj dogi ide i do vrtoglavih milion dolara.

Rekord za najskuplje prodatog psa svih vremena drži baš tibetanski mastif.

Pre nekoliko godina štene zlatnog tibetanskog mastifa prodato je za neverovatnih 1,9 miliona dolara.

Worl's Most Expensive Dog "Golden-haired Tibetan mastiff puppy sold for a whopping $2 million in China" pic.twitter.com/MwcoFK4ojh