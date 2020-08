5 načina da izgradite zdravu ljubavnu vezu ili brak posle neverstva!

Ako ste odlučili da nastavite vezu nakon prevare, sledite 5 saveta!

Mnogi ljudi smatraju da je nemoguće biti ponovo srećan sa partnerom nakon preljube. Psiholozi ističu da se neverstvo doživljava kao izdaja i zadaje više emotivnog bola u odnosu na rastanke iz drugih razloga. Da li je moguće biti srećan sa partnerom nakon prevare?

Par koji je zajednički odlučio da pravaziđe prevaru, oprosti i nastavi svoje putovanje suočava se sa brojnim rizicima, a najveći rizik koji može biti toksičan po emotivni odnos je nepoverenje.

Da li će se ponovo dogoditi? Da li ćemo ikada moći ponovo da izradimo povenje?

Ovo su samo neka pitanja sa kojim se suočava osoba koju je partner prevario. Skoro svaki life coach stručnjak ističe da OPROSTITI znači zauvek otpustiti, izbrisati i nastaviti dalje, bez osvrtanja na prošlost.

Ako želite da nastavite vezu sa partnerom koji vas je prevario, to znači da ste odlučili iskrenod a oprostite i započnete novu fazu. U suprotnom, dolazi do novih rana, sukoba i sa vremenom gubljenje esencije svake veze, a to je ljubav.

5 saveta kako da ponovo izgradite zdravu emotivnu vezu ili brak nakon neverstva:

1. Pronađite zajedničko rešenje

Nakon prevare najčešće dolazi do sledećeg načina ponašanaj: Osoba koja je napravila prevaru samo želi da to ostavi iza sebe i krene dalje, dok osoba koja se oseća izdano želid a priča o tome i pronađe odgovore. Važno je u ovom trenutku da uspostavite jasan zajendički cilj, odnosno odgovorite na konkretno pitanje: Da li ste oboje spremni da zejdno radite kako bi se vaša veza obnovila?U ovakvim slučajevima neophodan je zajednički trud kako bi u vezi ili braku vladala željena atmosfera.

2. Komunikacija

Komunikacija je najvažnija stvar za održanje svake veze, anročito ljubavne. Nakon neverstva komunikacija je neophodna ako želite da sačuvate vezu, ma koliko bila teška.Osoba koja je prevarena želi sve da zna, a osoba koja prevari često ne želi da razgovara o greški koju je napravila.Važno je da iznesete sve karte na sto, otvoreno razgovarate, više ništa ne skrivate... Ne plašite se da li će to pogoršati situaciju, jer ukoliko se kasnije otkrije da ste nešto prećutali ili slagali, poverenje će ponovo biti uzdrmano.

3. Razumevanje

Osoba koje je prevarena oseća s euznemireno, ljuto, besno, razočarano , ima nedostatak samopouzdanja i najčešće u komuniakciji koristi reči koje ruga strana ne bi želela da čuje.Dok, osoba koja je učinila prevaru najčešće se povlači i trudi se da što manje govori o tome šta je uradila.Ukoliko ste odlučili da ostanete zajedno, onda je važno da razumete josećanja jedno drugog. Pokušate da smanjite impulsivne reakcije i otvoreno razgovarate.

4. Uživajte zajedno

Koliko god uživanje u dvoje trenutno izgledalo nemoguće, važno je da probate da uživate u društvu jedno drugog.Probajte da radite zajedničke omiljene aktivnosti, idite na zajendičko putovanje, piknik, koncert, pričajte o lepim uspomenama... Zajedničke aktivnosti su važne kako biste ponovo stvorili emotivnu konekciju.Ove aktivnosti stvoriće osećaj da će sve ponovo biti u redu i uspećete da osvežite odnos.

5. Dodir

Kada kažemo dodir, ne mislimo na vođenje ljubavi, već na doire poput zagrljaja, držanja za ruku ili poljupca... Pružite jedno drugom podršku u kritičnoj fazi veze i pustite da postepeno i prirodno se stvari vrate u normalu ako ste odlučili da nastavite zajednički život.