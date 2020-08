Zbog čega se mačke zavlače u naše krevete? Postoji 5 jakih razloga ZAŠTO!

Postoje različite mace, pa tako ima onih koje vole da noć provedu na skrivenom mestu. Međutim, većima voli da se uvuče u krevet svog vlasnika.

1. Zbog toplote

Prvi razlog je praktičan - mačke vole toplo. Uprkos krznu one uvek traže mirno i toplo mesto na kojem će moći da se zavuku i spokojno spavaju.

2. Udobnost pre svega!

Budimo iskreni, krevet na kojem spava čovek je mek, topao i udoban. Zašto bi, onda, mačka spavala u korpi ili na stolici? Mačke spavaju po 15 sati dnevno i uvek pronađu najbolje moguće mesto, kraj radijatora, u fotelji i slično.

3. Sigurnost

Mačke skaču na najmanji zvuk, pa ako se osećaju sigurno sa vlasnikom onda žele da budu uvek sa njim. Dakle, vlasnik kojem mačka ne pokušava da se uvuče u krevet treba da se zapita zašto?!

4. Mačke su teritorijalna bića

Mnogi to ne misle, ali mačke vole da obeleže svoju teritoriju. Kada spavaju u krevetu vlasnika to ustvari znači da one vama dozvoljavaju da spavate sa njima, a ne obrnuto!

5. Vole vas

Dolazak u krevet čoveka i čvrst san zajedno sa njim znače samo jedno - ovaj čovek je dovoljno dobar da se sa njim spava!