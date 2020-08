Izvor: Still, Foto: Unsplash.com | |

On je samo mentalno nezdrav: Kad se muž ponaša ovako, vreme je da se zabrinete!

Ako se on ponaša ovako vreme je da se zabrinete i to bez odlaganja.

Kad god čujem nešto o nezrelim muškarcima, zapitam se. Ljudi često misle da su muškarci nezreli, a oni su jednostavno mentalno nezdravi. Ne rade se tu o teškim psihičkim poremećajima. Takvi ljudi imaju male psihičke probleme koji uključuju: depresiju, anksioznost i td.Dobro se sećam primera kada su ljudi jednog čoveka smatrali infantilnim, a on jednostavno nije bio psihički zdrav.

Istorija jedne veze

Ivan je živeo sa majkom do trenutka kada je upoznao Lenu. Imao je 35 godina. Nema sumnje da bi i dalje živeo sa majkom, da nije sreo nju. Lena je živela u uverenju da je zadatak svake žene da privuče i zadrži muškarca. Kvalitetan muškarac nju jednostavno nije privlačio, a nije joj bio ni bitan. Pošto je Lena mislila da je Ivan dobar "ulov", nije ni primetila da on nije sasvim psihički zdrav. Iz nekog razloga nije se ni zapitala zašto Ivan živi sa majkom, nikad ne planira da se odseli od nje. Nije bila iznenađena ni što on iza sebe ima propao brak, decu o kojoj ne brine.

Lena je zatvorila oči na sve to.

A da li je ona bila infantilna? Ne. Žena je od rane mladosti zarađivala, štedela za sebe, živela u iznajmljenom stanu. Nije imala dugova. Ivan je bio poput gline u njenim rukama. Nije morala ni da se trudi naročito, on je radio šta je god ona htela. Neaktivan poput amebe, dosadan kao kiša. Bez hobija i interesa, bez ambicije i cilja. Ako se pitate zašto je jedna pametna žena odlučila da uđe u vezu sa takvim muškarcem, mogu samo da kažem da je podlegla pritisku okoline, da žena treba da se uda, rađa decu i da joj vreme prolazi...

Glava "napunjena" glupostima, kad se pomeša sa niskim samopoštovanjem čini "čuda".E, sada dolazi zabavan deo.

Kada čovek nije infantilan, već jednostavno mentalno nezdrav!

Ivan se preselio kod Lene u stan (a gde drugo). Čovek je radio na slabo plaćenom poslu, bez odgovornosti i preteranih zahteva. Kada bi došao sa posla, otišao bi kući, pojeo ono što mu je supruga pripremila, gledao televiziju, internet i otišao na spavanje. Lena je radila sve ostalo. Radila je prekovremeno, kuvala, čistila, išla u kupovinu. Počela je da primećuje da Ivan povremeno pije, ali nije tome pridavala značaj.Savladavši porodični život, muškarac je očigledno počeo da pije. Došao bi kući pijan. Nestajao na par dana, Lena nije mogla da ga nađe.Tada je Lena odlučila da kontaktira njegovu bivšu ženu. Želela je da priča o Ivanu, podeli svoja iskustva.

Bivša žena je rekla da je Ivan alkoholičar, savetovala je da ga ostavi i da ne gubi vreme sa njim.Lena nije mogla da zamisli da bude razvedena žena, pa je odlučila da spase Ivana svojom velikom ljubavlju. Vremenom je Ivan potrošio sav novac, uključujući i njen, a alkoholizam je uzimao maha. Lena je odlučila da potraži stručnu pomoć. Doktor joj je tada objasnio kako osobe sklone zavisnosti imaju obavezno neki vid mentalnih poremećaja.

Mama ga je branila, hranila i pazila na njega, nije tražila da plati stan, račune da se menja i da više radi.Jedino što majka nije na vreme uradila je što sina nije odvela psihijatru ili psihoterapeutu. Mada ta žena je živela u društvu u kojem su se usluge psihijatra i psihoterapeuta nerado koristile. I ko zna kakva je majka ona zaista bila? Uostalom, sinovi odrastaju u porodicama, a ne u vakuumu, ne u svemiru...