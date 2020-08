Ovo je LARI, prvi MAČAK Velike Britanije, koji ČUVA PREMIJERA! (VIDEO)

Veruje se da je rođen januara 2007. godine, a službu u Dauning stritu broj 10 Lari je dobio 2011. godine. On je običan mačak, crno-beli. Do 2016. godine je stekao reputaciju prgavog mačora, jer je stalno tukao Palmerstona, mačora koji "radi" za Forin ofis.

Kameronovi su planirali da Lari bude ljubimac njihove dece, ali to se nije dogodilo, jer je ovaj mačor neverovatan lovac.

Prvog miša je ubio pred publikom i novinarima!

Prvog miša ubio je 22. aprila 2011. godine. To je uradio pred publikom, ispred čuvenog broja 10. Pošto se odlično pokazao Lari je ostao da radi za naredna dva premijera.

Zaustavio je Trampa, koji je morao da čeka...

Lari ima izuztno popularan Tviter profil i veoma je omiljen među turistima i fotoreporterima kojima sa zadovoljstvom pozira. Nema pardona kada ga neko izaziva i rado ulazi u duel. Postao je poznat i u SAD kada je legao ispod automobila Donalda Trampa i predsednik SAD nije mogao da krene.

To celebrate #InternationalCatDay my pal @justin_ng told @AFPceleb about our working relationship:pic.twitter.com/KpvipzOA4o