ISTRAŽIVANJE OTKRILO: Evo šta muškarci stvarno žele kad je se*s u pitanju

Istraživanje novih stvari ono je što će seks učiniti zabavnim, a vam će pružiti informacije o onome šta on zapravo želi i u čemu najviše uživa, i pri tome ćete verovatno dobiti i odgovor na postavljeno pitanje.

1. Želi da zna da li ga smatrate seksepilnim



Da li se osećate moćno kada vas muškarac gleda? Pogotovo, ako se borite određenim nesigurnostima? Stvar je u ovom slučaju veoma jasna i muškarci takođe žele da znaju da i vi njih smatrate seksepilnim.

Jedno istraživanje navodi da upravo to može da dovede do boljeg seksualnog iskustva. Dajte kompliment svom partneru jer i muškarci imaju sumnje u svoje telo baš kao što to imaju i žene. Dug poljubac, zagrljaj, ležeran pogled ili lagani udarac po zadnjici mogao bi da se svidi vašem muškarcu i da mu do znanja da ga i dalje želite kao i prvog dana. Čak i mali dodiri i znaci pažnje koji ne vode seksu dolaze u obzir jer će mu pokazati da ste spremni da učinite nešto za njega, kako bi se on osećao zadovoljnije.

2. Želi da isproba više različitih stvari



Većina ljudi uživa u raznim stvarima u krevetu. Neki momci stvarno vole analni, više nego vaginalni seks, dok drugi obožavaju oralno zadovoljavanje. Neki od njih obožavaju i maženje nakon seksa, dok će drugi jedva čekati da odu pod tuš ili po daljinski upravljač.

Svi smo različiti. Dakle, na ovom koraku ključno je ispitati više stvari i videti šta se vašem partneru sviđa, a da i vama pričinjava zadovoljstvo. Ključno je isprobati i mnogo različitih seksualnih tehnika.

3. Želi da se poveže s vama



Studije otkrivaju da je intimnost s drugom osobom jedan od glavnih razloga zašto ljudi imaju seks, uključujući povremeni seks možda poznatiji pod nazivom „one night stand“. Čak i ako niste zaljubljeni i dalje možete biti ranjivi, doživeti zadovoljstvo i povezati se s drugom osobom.

Za muškarce koji su u vezama i osećaj romantične povezanosti putem seksa takođe je važan, iako možda generalno ne vole ili nisu baš romantični. Ali, ponekad nakon grubog, brzog ili „prljavog“ seksa, sve što im je potrebno jeste onaj romantični i lagani.

4. Želi da oseća manji pritisak



Od muškaraca se očekuje da pokrenu seks, da izvedu veći deo fizičkog rada i održe erekciju. Mnogi osećaju pritisak zbog ovih seksualnih očekivanja, a evo tri jednostavna načina kako da mu pomognete da ga smanji s vremena na vreme:

– Inicirajte seks: Ako inače vaš partner to radi, sigurno će ovom idejom biti oduševljen.

– Vi budite iznad njega: Kada ste vi gore, na vrhu, za vreme seksa, imate mogućnost da upravljate. Možete da birate tempo i vi ćete „odraditi“ većinu posla.

– Preuzmite kontrolu: Ovo može da znači mnogo stvari, od već spomenutog biranja tempa, do povezivanja ili drugog načina dominacije za vreme seksa.

5. Želi da zna da se i vi zabavljate i uživate



Muškarci mogu ponekad da budu sebični u krevetu, pogotovo ako je reč povremenom seksualnom odnosu. Ipak, većinom razmišljaju i brinu o tome kako se vi osećate i da li uživate. Zbog toga, važno je da pokažete da uživate u vašem seksualnom odnosu. Naravno, ako stvarno uživate. Ako pak ne doživite uvek orgazam, probajte s partnerom neku drugu pozu i pričajte o tome.

Jednom kada se kompletno opustite, zaista ćete moći da uživate u vašem odnosu. A ako ste uživali, uvek svom partneru to možete da kažete jednim dugim poljupcem ili seksi porukom kako biste održali iskru za sledeći put.

6. Želi da istraži svoje (i vaše) fantazije



Gotovo svi imaju određene seksualne fantazije, a kada je reč o muškarcima, istraživanje njegovih fantazija odličan je način da mu u krevetu date ono što želi. Nikada ne znate, možda će se i vama to svideti.

Isto tako, možete svom partneru i vi sami da iznesete svoje fantazije. Velike su šanse da se neke od njih poklapaju i da su vam zajedničke. Nije bitno da li je reč o novim pozama ili igranju uloga, sama činjenica da o njima razmišljate zaintrigiraće vašeg partnera i podstaći njegovu znatiželju i zaigranost.

7. Muškarci žele da znaju šta tačno žene žele



Ako želite više da se povežete sa svojim partnerom i da razumete šta on želi u krevetu, morate da razgovarate s njim. Komunikacija je ključna stavka u mnogo stvari, pa tako i u ovoj. Razgovor će vaš odnos učiniti otvorenijim, a vi ćete se možda osećati ranjiviji, ali bićete iskreni u onome što želite, a vaš partner sigurno će to ceniti, piše Girl Bible.

8. Želi više seksa



Iako vam se činjenica da muškarci često misle o seksu čini glupom, u njoj ima istine. Tim istraživača koji se sastojao od Roja F. Baumajstera, Ketlin R. Katanez i Ketlin D. Vohs, pregledao je nekoliko studija i zaključio da muškarci imaju veći polni nagon od žena.

Žene češće žele kvalitetniji seks, ali muškarci žele više seksa. Ovo se možda baš i ne odnosi na vas i vašeg partnera, ali vredi razmisliti. Ako ne vodite ljubav često, vaš partner možda je ogorčen.

Iako za prevaru nema izgovora, zbog frustracije uzrokovane nedostatkom seksa on će se možda osećati izostavljenim ili manje voljenim. Zato proverite da li je zaista magični broj za seks jednom do dva puta nedeljno i saznajte šta vaš muškarac misli o tome.