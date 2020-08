Rajski vrt u srcu Fruške gore: Ne posetiti ovo mesto, čist je greh! (FOTO)

View this post on Instagram

Velika Remeta Monastery, one of the oldest Serbian Orthodox monasteries on Mt. Fruška Gora, known also as "Serbian Mount Athos". Its hidden valleys once housed an astonishing number of 35 Serbian Orthodox monasteries, of which only 16 still stand today due to numerous conquests, wars and desolation. Velika Remeta Monastery is located in the far east of Mt. Fruška Gora and was built in the late 13th or early 14th century by Serbian King Dragutin Nemanjić. ------------------ Манастир Велика Ремета, један од најстаријих српских манастира на Фрушкој Гори, познатој и као „српски Атос". Њене скривене долине некада су чувале чак 35 српских православних манастира, од којих је данас сачувано само 16, услед бројних освајања, ратова и разарања. Манастир Велика Ремета се налази на крајњем истоку Фрушке Горе, а изграђен је крајем 13. или почетком 14. века од стране краља Драгутина Немањића. •••••••••••••••••••••••••••••••• Photo credits | Aутор фотографије: ★ @pedjaspasojevic ★ •••••••••••••••••••••••••••••••• Location | Локација: Northern Serbia | Северна Србија