Krećete sa grubom igrom? Ovako u krevetu postanite glavne!

Mnoge stvari ne mogu se jasno definisati i zavise od naših subjektivnih stavova i očekivanja. Ono što nekom prija, drugom možda ne odgovara.

Baš zbog toga, kada su u pitanju delikatne teme (što seks sigurno jeste) najbolje je biti otvoren. Grub seks mnoge žene opisuju kao sjajno iskustvo, ali često se dešava da se njihovo shvatanje grubosti drastično razlikuje od shvatanja njihovih partnera.

Bez obzira na to da li je u pitanju blago pljeksanje po zadnjici ili neki drugi vid grube igre, potreban je dobrovoljni pristanak obe strane koje u tome učestvuju. Pojedine ideje koje se mogu videti u popularnim filmovima (npr. Pedeset nijansi sive) mogu biti veoma opasne, posebno ako ne znate kako tačno da ih sprovedete.

Jedna od njih je i stezanje vrata (tokom seksualnog odnosa) koje može delovati zabavno, ali svakako nije bezazleno. Pritisak nikada ne sme biti usmeren na prednji deo vrata, već isključivo bočno, a pokret mora biti strogo kontrolisan. Kako ne bi došlo do povreda, komunikacija između partnera ne sme se prekidati.

Šta se podrazumeva pod tim da je seks grub?

Definicija grubog može se drastično razlikovati kada su u pitanju muškarci i žene. Ako do sada o tome niste vodili otvoreni razgovor sa partnerom, to treba da učinite što pre. Stvari od samog početka treba postaviti na pravo mesto, kako bi se izbegli budući nesporazumi.

Izdvojite malo vremena da sa partnerom popričate šta je to što vam prija i šta je ono što biste voleli da isprobate. Neka se razgovor odvija u opuštenoj atmosferi van spavaće sobe, a nikako tokom samog seksualnog čina ili predigre. Ukoliko želite da napravite iskorak i svoju rutinu razbijete grubljim seksom, ne ustručavajte se da to i kažete. Umesto korišćenja reči grub, precizirajte šta tačno želite da partner radi. Kako izgleda vaša idealna verzija seksa? Da li želite da vas poljubi strastveno i intenzivno? Da drži vaše ruke nad glavom kada ste u misionarskom položaju? Možda uživate sa povezom preko očiju? Da li vam prijaju nevaljali razgovori ili je to nešto čega se gnušate? Što detaljnije objasnite svoje želje, to je veća šansa da ćete dobiti tačno ono što vam odgovara.

Nikada nemojte zaboraviti da imate pravo da odbijete sve ono što vam ne prija. Ukoliko vam grub seks iz bilo kog razloga ne odgovara, to je sasvim normalno. Podelite sa partnerom kako se osećate i zajedno pronađite ono što odgovara oboma. Zajedničko čitanje erotskih romana ili uživanje u notama koje slave ljubav može biti sjajna uvertira za intimni odnos.