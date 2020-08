OVAJ nestvarni predeo SRBIJE je san svakog blogera, a evo i ZAŠTO

View this post on Instagram

Skriveni kutak Deliblatske peščare... jedno od najdražih iskustava mi je šetnja među zelenim dinama.... . . . . . . . . . . . . . #zagajickabrda #deliblatskapescara #mojsvetuboji #vidisrbiju #exploreserbia #photooftheday #mojsamsungrs #living_europe #discoverbalkania #iamtb #discovernature #slikesrbije #MySerbia #seeserbia #travelblogger #bestview #srbija #vojvodina