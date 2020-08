Najstarija panda u ZOO vrtovima proslavila 38 rođendan - Priređeno joj je veliko slavlje i poslužena ogromna torta (FOTO+VIDEO)

Najstarija panda na svetu, koja živi u Zoološkom vrtu u Čungkingu, u Kini, napunila je danas 38 godina, a tim povodom je napravljeno veliko slavlje, uz ogromnu tortu od voća koje obožava, prenosi Njujork Post.

Sinsing je najstarija džinovska panda u zatočeništvu na svetu, ima 38 godina, što je ekvivalent za više od 100 ljudskih godina, i kako mediji navode oseća se odlično.

Xinxing, the oldest living giant panda in captivity, celebrated its 38th birthday at the Chongqing Zoo in China. There are fewer than 30 pandas over the age of 30 in captivity. Xinxing has given birth to 10 pandas and, as of 2019, has 150+ descendants living across 20+ countries. pic.twitter.com/fJS9bQsK6d — NowThis (@nowthisnews) 17. август 2020.

Ona je najstarija u porodici od 137 pandi, a njeni potomci nalaze se u više od 20 zemalja i regiona širom sveta.

The world's oldest panda in captivity, Xinxing, celebrated its 38th birthday at a zoo in southwest China’s Chongqing Municipality. 🐼



The panda's age is comparable to a human age of about 110 to 140 years old.



(📷 China Daily/Asia News Network) pic.twitter.com/PATsKDcQv9 — Channel 5 News (@5_News) 17. август 2020.

Zvaničnici zoološkog vrta kažu da je panda sjajnog zdravlja i da teži 98 kilograma. O njoj se brinu dva zaposlena koji prate njeno zdravstveno stanje.

Happy 38th birthday to Xinxing who lives in Chongqing Zoo and the oldest panda in the world!According to scientists, there are less than 30 pandas that are older than 30. As 1 year old of panda equals 3-4 years old of human, Xinxing is about 110-140 years old in human age scale! pic.twitter.com/VQqVAjC3l1 — iChongqing (@iChongqing_CIMC) 17. август 2020.

U Čungking Zoo je stigla kada je imala godinu, a posetila je i Kalgari, u Kanadi.