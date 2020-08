Kuvaćete najbolji pasulj na svetu ukoliko prestanete da pravite ovih 5 grešaka

Evo gde grešite kad kuvate pasulj!

Pasulj je kralj svake trpeze. Iako svi misle da je kuvanje ove mahunarke jednostavno, nije baš tako. Često grešimo kod kuvanja pasulja, a evo kako to možemo da ispravimo i uvek spremimo savršen obrok.

1. Kuvate ga predugo ili prekratko

Kuvanje pasulja prava je mala gastro “umetnost” jer vam niko ne može tačno reći koliko to traje. Sve zavisi od vrste pasulja (puter, trešnjevac, zelenček, tetovac…) i o tome je li u pitanju mladi ili stariji pasulj.

Stari pasulj može da se kuva jako dugo, ponekad i po dva sata, u zavisnosti od toga koliko je star i jeste li bio dovoljno potopljen u vodi. Kuvajte ga sve dok ne postane mekan, jer niko ne želi da jede tvrdi sirovi pasulj.

S druge strane, mladi pasulj se kuva kratko, u proseku 30-tak minuta. Isto važi i za mladi pasulj koji ste prethodno zamrznuli. Tokom kuvanja obe vrste pasulja redovno proveravajte, jer ćete jedino tako biti sigurni da se neće prekuvati ili ostati sirov.

2. Ne potapate dovoljno dugo suvi pasulj

Staro pravilo kaže kako on mora stajati u vodi minimum 8 sati. Najbolje bi bilo da ga ostavite da miruje preko noći, a nekada su ga ljudi držali u vodi i do 24 sata. Na jednu šaku pasulja dodaje se 10 malih šoljica hladne vode. Ako ste u žurbi i nemate vremena za dugo namakanje, pomoći će vam brzinska verzija ovog postupka.

Za brzo potapanje na jednu šaku pasulja dodajte 10 šoljica vruće vode koju morate pustiti da provri i ključa 3 minuta. Zatim pasulj maknite s vatre, pokrijte poklopcem i ostavite da tako stoji minimum sat vremena.

3. Ne stavljate dovoljno povrća

Upravo ono daje varivu preko potrebnu slatkoću i bogatstvo ukusa. Zato ne škrtarite na luku, belom luku, šargarepi, paradajzu, korenu peršuna i celera.

4. Stavljate previše suvog mesa

Tajna dobrog pasulja je u balansu između povrća i mesa. Previše suhomesnatih proizvoda daće vašem varivu ukus dima i “ubiti” slatkoću koju daje povrće.

5. Preterujete sa začinima

To se pre svega odnosi na so, pogotovo ako u varivo stavljate puno suvog mesa. Kod soljenja vodite računa o tome da su slanina, rebarca i kobasice namirnice koje su same po sebi jako slane. Papar, crvenu papriku i feferone dozirajte po vlastitoj želji. Neki vole ljut pasulj, dok su drugi više za malo blažu verziju.