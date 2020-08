Ukoliko niste znali: Ovo su glavne prednosti vitamina D!

Vitamin D- “sunčev vitamin”

Vitamin D ponekad nazivamo i „vitaminom sunčeve svetlosti“, jer se proizvodi u našoj koži kao odgovor na sunčevu svetlost. To je vitamin rastvorljiv u mastima u porodici jedinjenja koja uključuje vitamine D-1, D-2 i D-3.

Naše telo proizvodi vitamin D prirodno kada je direktno izloženo sunčevoj svetlosti. Takođe, može da se unese putem određenih namirnica i suplemenata, kako biste osigurali adekvatan nivo ovog vitamina u organizmu.

Vitamin D ima nekoliko važnih funkcija. Možda su najvažnije od njih omogućavanje normalnog funkcionisanja imunog sistema i regulisanje apsorpcije kalcijuma i fosfora. Unos dovoljne količine vitamina D važan je za normalan rast i razvoj kostiju i zuba, kao i za bolju otpornost protiv određenih bolesti.

Ako vaše telo ne dobija dovoljno vitamina D, rizikujete da razvijete abnormalnosti kostiju, poput mekih kostiju (osteomalacija) ili lomljivih kostiju (osteoporoza).

Ovo su tri glavne prednosti vitamina D:

1. Vitamin D bori se protiv raznih bolesti.

Pored svojih osnovnih prednosti koje smo naveli, istraživanja pokazuju da vitamin D takođe može igrati važnu ulogu u:

• smanjenju rizika od multiple skleroze, po studiji iz 2006. objavljena u časopisu American Medical Association (1)

• smanjenju šansi za razvoj srčanih bolesti, prema otkrićima iz 2008. objavljenim u časopisu Circulation (2)

• smanjenju verovatnoće za razvoj gripa, po istraživanju iz 2010. objavljeno u časopisu American Journal of Clinical Nutrition (3)

2. Vitamin D smanjuje depresiju..

Istraživanja su pokazala da vitamin D može igrati važnu ulogu u regulisanju raspoloženja i suzbijanju depresije. U jednom istraživanju (4) naučnici su otkrili da su ljudi kod kojih je dijagnostikovana depresija posle suplementacije vitaminom D primetili poboljšanje simptoma.

U drugom istraživanju (5) kod osoba sa fibromijalgijom, istraživači su otkrili da je deficit vitamina D češći kod onih koji su, pored ove bolesti, takođe patili od anksioznosti i/ili depresije.

3. Vitamin D pospešuje gubitak kilograma

Razmislite o suplementaciji vitaminom D ako pokušavate da smršate ili sprečite srčane bolesti.

U jednoj studiji (6), ljudi koji su uzimali optimalnu dnevnu dozu kalcijuma i vitamina D izgubili su više kilograma od ispitanika koji su uzimali placebo. Naučnici su istakli da dodatna doza kalcijuma i vitamina D ima efekat suzbijanja apetita.

U drugoj studiji (7), osobe sa prekomernom težinom koja su uzimale vitamin D na dnevnom novu snizile su markere rizika nastanka srčanih bolesti.

Nastaviće se…

