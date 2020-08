Eskort dama otkriva 8 znakova koji ukazuju da vas PARTNER VARA

Nekadašnja eskort dama Sem X podelila je svoja iskustva u časopisu Body and Soul. Njeni klijenti su neretko bili muškarci u vezi, verenici i muževi.

Ona želi da upozori sve dame da vode računa o znakovima koji mogu ukazati na to da njihov partner ima aferu.

“Ne varaju svi muškarci, naravno. Kao eskort dama naslušala sam se groznih izgovora i laži koje muškarci pričaju svojim suprugama”, kaže ona i dodaje: “Nije na meni da sudim, ne znam šta se događa u njihovoj vezi. Zapravo, znam, jer mi često oni sami kažu, ali to je jedna druga priča. Volela bih da vam kažem da varaju samo oni muškarci koji su nesrećni u vezi, ali to bi bila laž. Često momci u srećnim vezama traže avanturu. Neki vole da promene, neki su željni novih prilika, a neki tvrde da je to prosto jače od njih”.

Kako prenose mediji, Sem je podelila jednu zanimljivu anegdotu o muškarcu koji je tražio njene usluge tokom vikend putovanja sa njegovom devojkom:

“Nikad neću zaboraviti vreme kada me je muškarac rezervisao na jedan sat u Sidneju. Delovao je užurbano i zbunjeno. „Ne sme da traje predugo“, rekao mi je, “ Izveo sam devojku na vikend i rekao joj da idem po hranu“. Pored toga što sam morala da ga podsetim da se vrati u hotelsku sobu sa hranom, radoznalost me je naterala da ga upitam zbog čega troši na mene 1.200 dolara ako je u vezi sa devojkom koja mu se očigledno sviđa. Rekao mi je da je devojka htela da čeka par meseci pre nego što se upusti u intimne odnose.

