DA LI ZNATE ŠTA JE BUĆKANJE MASLACA? Ova poza garantuje orgazam, a sagoreva i brdo kalorija! (FOTO)

U pitanju je poza koja se sve više pretražuje na Internetu, a zove se "bućkanje maslaca" (butter churner), videćete i zašto!

Pravi je izazov izvesti ovu pozu, koja sagoreva i mnogo kalorija zbog angažovanja celog tela oba partnera!

Žena je na leđima, u položaju kao da pravi "sveću", sećate se sa časova fizičkog? Oslonjena je na leđa i ramena a noge je digla uvis. Muškarac se zatim spusti u zgodan položaj, u zavisnosti od visine, i penetrira.

For everyone asking what the "Butter Churner" sex position looks like 😂🙈 #LoveIsland pic.twitter.com/nD8pPgAF55