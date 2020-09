Nedopustive kritike u vezi: Ako vašem partneru ovo smeta, alarm za kraj je uključen!

U nastavku saznajte oko kojih stvari partner nikad ne bi trebalo da vas kritikuje.

Nijedna veza nije savršena, te je svaka na neki način ispunjena prepirkama i različitim mišljenima. Stoga je bitno shvatiti da su svađe sasvim normalne, piše Elite Daily.

Ipak, nisu sve svađe ‘zdrave’, posebno kada partner upućuje kritike koje imaju negativan učinak na vaš odnos i na vas lično.

Stručnjakin za veze i bonton April Masini objašnjava da su, kritike na račun nečijeg kuvanja potpuno bezopasne, ali kada vas partner kritikuje da bi održao moć, radi se o nasilju.

Zajedljive i česte kritike mogu biti nasilne ako je poenta komentara da ponisi osobu i manipuliše njom.

Izgled

Kritikovanje fizičkog izgleda partnera ili partnerke u vezi nikako nisu poželjne.

"Partneri žele da znaju da su privlačni jedno drugom pa kritikovanje partnerovog izgleda može da ima negativne posledice na vezu", kaže ona.

Porodica

Ako ste u vezi sa osobom koja kritikuje vašu porodicu, onda treba da razmislite kako se osećate zbog toga i kakav efekat imaju takvi komentari na vas.

“Kada god je moguće, izbegavajte ili barem ograničite kritike na račun porodice. Rečj je o ljudima koji su prebliski partneru da bi vaše reči shvatili objektivno”, objašnjava Masini.

Porodični problemi mogu da zakomplikuju veze, posebno ako o njima raspravljate s partnerom. To mu može olakšati kritikovanje vaše porodice. Stoga, bitno je da mu to stavite do znanja ukoliko pređe granicu.

Osobine

Ne možete promeniti način na koji ste vaspitani i životna iskustva koja su vas oblikovala u osobu kakvi ste danas.

“Osobine poput kašnjenja ili neobrazovanosti, različita kultura, religija ili socioekonomska pozadina nešto su zbog čega nikad ne bi trebalo kritikivati partnera. Ne mogu promeniti prošlost, a kritika zbog lošeg vaspitanja ili nekulture negativno će uticati na drugu osobu",tvrdi Masini.

Kada su komentari usmereni na vaš karakter, ona oni postaju kritike.Kada shvatite da ne želite da se čujete sa partnerom ili ga izbegavate

jer ne želite da vas kritikuje, onda je vreme da preduzmete nešto.

Karijera

Ukoliko vas partner ponižava zbog karijere, bilo da želi da ste bogatiji ili ne podržava vaš rad, to je takođe znak za uzbunu.

Mnogi ljudi mere svoju vrednost na osnovu svoga rada i napretka, te na taj način može povrediti vaše samopouzdanje.

Najgore je ako vam partner kaže da niste dovoljno uspešni, kao i da ne zarađujete dovoljno za njihove potrebe. To uvek treba da zadrže za sebe ili jednostavno pronaći nekog ko odgovara takvim kriterijumima.

Partner će vas možda kritikovati oko posla ako živite zajedno, te vas novac koči u vezi. Moguće je da će biti pod stresom zbog nedostatka sredstava, što će stvoriti negativnu atmosferu u vašem odnosu.