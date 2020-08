ITALIJA NA NOGAMA ZBOG MEDVEDA ZVANOG LEPTIRIĆ - Pravi haos, za njega ne postoje ljudske prepreke, a evo šta je sad uradio (FOTO+VIDEO)

Zovu ga "leptirić", ali on je mladi inteligentni i hrabri mužjak medveda koga već dve godine pomno prati italijanska javnost putem društvenih mreža i brojnih članaka u medijima, zbog odsustva straha prema ljudima i zabranama koje su mu postavljane.

Najnovija vest je da je Leptirić ili kako je medino tehnicko ime M49, uspeo da se oslobodi elektronske narukvice putem koje je bio praćen već dve godine i da se uputi u nepoznato.

Medved Leptirić je došao u centar pažnje javnosti pre dve godine kada je prvi put u planinama severne regije Trento, napravio pravu raciju po bajtama i torovima ostavljajući iza sebe tragove koji će ga uciniti prepoznatljivim: razbijao sve prozore, onako iz zabave, pokušavao, a po nekad i uspevao da razvali vrata, zakolje ili ih odvuče daleko od očiju desetinu ovaca, ali je pokazao da se ne plaši ni čobana, pa je jedan, da bi se odbranio, pucao iz karabina u vazduh, ne bi li uplašio medu.

Dangerous bear, M49, on the run again - English - https://t.co/iqk76BezCn https://t.co/aUGvroZaan