Da li konačno možemo malo da se opustimo i letujemo barem na bazenu?

Vodite računa manje o vodi u bazenu, a više o tome ko se nalazi u vašoj blizini u svlačionici ili pored koga treba da prođete da biste ušli u bazen.

Situacija se konačno menja i mnogi su spremni za letnju zabavu, koja podrazumeva posete akva parkovima i bazenima.

Ali se postavlja pitanje da li će pandemija ipak pokvariti te planove?Ako razumete rizike i vodite računa, onda se to neće nužno desiti.

Prvo, sve je više stručnjaka koji tvrde da je mnogo manja mogućnost zaraze korona virusa na otvorenom prostoru u odnosu na zatvoreni. Ali ipak ta mogućnost postoji.

Drugo, za sve one koji žele da uživaju na bazenima i u akva parkovima, smernice su istovetne kao i za aktivnosti na otvorenom prostoru. A one glase: Vežbajte društveno distanciranje, često perite ruke, dezinfikujte površine i nosite masku, kada god je to moguće, da biste rizik od zaraze sveli na minimum, kako navodi New York Times.

Međutim, svi smo svesni da je prilično nezgodno te smernice poštovati na bazenima i u akva parkovima. Skoro je nemoguće da nosite masku dok plivate, a prilično je nezgodno ispoštovati pravilo o socijalnom distanciranju na malom prostoru.

Ipak, opasnost nije u vodi, navode stručnjaci.

- Ništa nije u vodi okeana ili bazena toliko rizično. Virus se ne prenosi putem vode, rekao je doktor Eb Lautenbah, šef odeljenja za zarazne bolesti na Medicinskom fakultetu Parelman univerziteta u Pensilvaniji - Hlor koji se dodaje vodi u bazenima „ubija“ virus i čini ga još manje rizičnim u pogledu prenosa, dodao je.

Kako je izjavila Angela Rasmusen, virusolog škole za javno zdravlje pri Univerzitetu Kolumbija.

- Verovatno da postoji teoretska mogućnost da se možete zaraziti korona virusom iz vode u bazenu, ali ta mogućnost je toliko zanemarljiva da se može meriti u promilima.

Rizik od zaraze korona virusom u bazenu ili akva parku dolazi od drugih ljudi.

Trenutni stav stručnjaka jeste da je primarni način širenja virusa prenosom sa osobe na osobu, kada nezaražena osoba udahne kapljice, koje je pre toga izbacila zaražena osoba kašljem, kijanjem ili tokom razgovora. Mada je moguće da se čovek zarazi i dodirujući površinu, na kojoj postoji i dalje aktivan virus, prema Centru za kontrolu i prevenciju bolesti, ovo se ipak ne smatra glavnim načinom širenja virusa.

Dakle, manje brinite o vodi i o samoj ležaljci, a više o osobi koja stoji pored vas na ulasku u akva park. Zapamtite, da ste uvek više izloženi većem riziku u zatvorenom prostoru, kao u pretrpanoj svlačionici ili u zatvorenom kafiću.

- Iako su javni bazeni takvi da nude mnogo manje mogućnosti za širenje virusa, ipak bi trebalo praktikovati iste mere bezbednosti, smatra doktor Lautenbah i dodaje: Izazov sa bazenom je zaista primenjivati ista pravila. Lakše je nositi masku dok ste na pikniku napolju, ali zaista ne možete nositi masku u bazenu. Ni mi ne želimo da se ljudi utapaju. Dakle, to je pravi izazov.

Ipak smatra da bi trebalo primenjivati pravilo o socijalnom distanciranju. Takođe predlaže i da se na minimum svedu aktivnosti u vodi, koje bi mogle da vas približe drugim ljudima.