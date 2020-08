VREMENSKE PROMENE DIREKTNO UTIČU NA ZDRAVLJE! Kardiohirurg za Pink: Nekim pacijentima je potrebna i hospitalizacija

Nagle i česte promene vremena, smene sunca i kiše, oluje i vetrovi utiču na kardiovaskularni sistem i kompletno zdravstveno stanje, pa se mnogi ovih dana žale na različite tegobe.

Kardiohirur prof dr Miljko Ristić je istakao da je čovek deo prirode i da ne može da ostane izbovan u odnosu na njene uticaje.

- Na kardiovaskularni sistem deluju temperatura, vlažnost, oluja, vetar, kiša, grmljavina – naveo je Ristić i dodao da za uticaj vremenskih promena ranijie nije bilo medicinskih osnova.

Prema njegovim rečima, sada je objašnjeno da dovodi i do hormonskih poremećaja.

- Hipofiza luči hormon koji se smatra hormonom stresa. Sigurno da on izaziva tegobe koji se karakterišu kao umor, nervoza, anksioznost, poremećaj sna, apatijia... Za osobe koje imaju te tegobe to može biti veliko opterećenje – rekao je on.

Kako je dodao, postoji razlika između mlađih, starijih i hroničnih pacijenata.

- Nekada je za te pacijente potrebne čak i hospitalizacija – naveo je Ristić i naglasio da hronični bolesnici ne bi trebalo da menjaju terapiju na svoju ruku.