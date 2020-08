KAO DA JE KOSKA! Ovaj pas nosi teg od 13 kilograma gde god da krene! (VIDEO)

Kućni ljubimci umeju svašta nešto neobično da izaberu kao primarnu igračku u kući, ali teg, i to od 13 kilograma?

Tako je odlučio jedan rotvajler koji je preko noći postao internet senzacija.

Snimak kako u zubima nosi teg od 13 kilograma brzo se širi i kupi simpatije širom planete, jer jednostavno - 13 kilograma!

My uncle’s dog carries a 30-pound weight everywhere he goes pic.twitter.com/P9DMlsrnWt