Otkriveno šta je uzrok nepodnošljivog HRKANJA!

Što je vrat duži - hrkanje je nepodnošljivije, ali pravi razlog leži u hrani!

Preterani unos soli predstavlja jedan od uzroka upornog i nepodnošljivog hrkanja, kako za hrkača tako i za osobe u njegovoj neposrednoj blizini.

Manje soljenje hrane bi moglo da pomogne smanjivanju hrkanja, ako se uzrok ne krije u nečemu drugom. Uneta so dovodi do povećanja nivoa tečnosti u organizmu.

Kada osoba leži i spava, tečnost prelazi u predeo vrata, dovodeći do sužavanja disajnih puteva i otežanog disanja, a samim tim i do pojave hrkanja, obrazlažu brazilski naučnici. Do ovog zaključka su došli u istraživanju u kojem je jedna grupa ispitanika svakodnevno pila diuretičke lekove i poštovala režim ishrane sa smanjenim unosom soli, dok druga nije.

Ustanovili su i da se izuzetno opasna apnea u kojoj prestaje disanje javlja zbog dnevnog umora, hipertenzije, srčanih problema, ali i dužine vrata.

Što je vrat duži, rizik za nastanak ovog neprijatnog stanja je veći, ističu brazilski stručnjaci, uz napomenu da treba obratiti pažnju i na gojaznost, alkoholizam, pušenje.