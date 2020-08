Četiri čudne navike pasa - Ima li ih i vaš ljubimac?

Ovo su samo neka od uobičajenih čudnih ili smešnih psećih ponašanja…

Obeležavanje teritorija

Idete u šetnju i vaš pas diže nogu gde god stigne? To je zbog toga što pas oseća nešto novo u njegovom okruženju. Možda je tuda prošao pas koji ovde nikada nije bio. Vaš pas želi da se zna kako je to njegova teritorija, i želi da se oseća prijatno i opušteno u svom okruženju.

Ako vaš pas odjednom obeležava teritoriju i unutar doma, moguće je da to čini radi neke vrste novog stresa ili anksioznosti. Mnogi vlasnici pasa ovo dožive kada u kuću stigne novi pas ili vlasnica rodi bebu.

Tom psu to stvara stres, pa on na njega reaguje mokrenjem i obeležavanjem svoje teritorije. Njegov miris daje mu utehu, pa to on čini iz osećaja olakšanja. Postepeno ga upoznajte s novim stvarima koje unosite u kuću, posebno ako je reč o novoj životinji.

On se smeši

Imate psa koji zaista izgleda kao da se smeši? Iako neki stručnjaci nisu saglasni u tome znaju li se psi smejati kako bi pokazali sreću, moguće je da se pas zaista smeši jer vidi vas kako se smešite. O,da! Vi zaista usrećujete svog psa – pa ipak ste vi njegov centar sveta. Ako osetite i vidite da vam se smeši, dajte mu kompliment i počeškajte ga po njegovom omiljenom mestu – i verovatno ćete sve češće videti taj njegov osmeh. On vidi vašu reakciju i želi da se to nastavi, osobito ako je ona pozitivna i nagrađena češkanjem.

S druge strane, alfa mužjaci retko se “smeškaju”, jer veruju da su dominantni ili barem jednaki u vašem odnosu. Dakle, ako ga vidite kako vam pokazuje zube, velika je verovatnoća da to ne čini iz radosti već vas upozorava da mu date prostora.

Balavljenje

Balavljenje je normalno pseće ponašanje i, kod nekih rasa, obilno slinjenje je sasvim uobičajeno i rezultat je njihove genetike i građe. Međutim, ako primetite više sline nego što je to uobičajeno za vašeg psa, moguće je da je on pod stresom. Psi pojačano balave kada su suočeni s psihološkim tegobama kao što su anksioznost, strah ili nervoza, a to se najčešće dogodi kada ga šokirate nekim novim komadom nameštaja, ili stalnom pridošlicom u kući. Rešenje je isto – polako ga upoznajte sa novinom…

Balavljenje može biti rezultat i problema sa zubima. Ako mislite da je to uzrok, odvedite ga veterinaru kako biste rešili taj problem.

Čudne navike kod spavanja

Imate osećaj da on po cele dane samo spava? On mnogo spava, u proseku 14 sati dnevno (i do 18 sati za veće rase), ali u mnogo slučajeva oni su zapravo najbudniji po noći, i brinu se o tome da su njihovi vlasnici sigurni. Oni znaju da je to njihova primarna odgovornost kao psa čuvara, i oni taj zadatak shvataju prilično ozbiljno.

A kad on i zadrema, njegovo spavanje je puno drugačije od našeg. Dok mi možemo duboko zaspati, vaš pas to ne može zbog veoma izoštrenih čula. Zbog toga se on lako probudi i uplaši novih čudnih zvukova na koje nije naviknut.