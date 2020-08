View this post on Instagram

Gledali smo se. Poželeh lep dan svom novom susedu, nije bio najbolje raspoložen. Možda jer nisam Beki, 2007. godište već matora drtina bez grive i lepih manira. O gracioznosti neću ni mrvu. Pokušao sam iznova, ponovo je bio ljut. Dobro, evo izlazim, zvao sam kamion za selidbe da me odnese sa sve ovom hranom u stomaku koju sam besramno pojeo dvadeset minuta ranije. Beki samo da znaš, dečko ti je agresivan. Vazda ste volele opasne momke više od nas pokemona. . . . 🐴 @restoran_trofej #etnoselo #ergela #ergelakonja #tiganjica #restorantrofej #carskabara #obidjisrbiju #vidisrbiju #upoznajsrbiju #srbija #srbija_u_slikama #ig_srbija #visitserbia #serbiatourism #putovanja #putovanje #ig_serbia #konji #jahanje #gdenaizlet #putriota #odmor #traveler #horses #seoskiturizam #domaciturizam